Через відмову від випуску дисків проти Sony подали позов на $457 млн

Рішення Sony згорнути випуск фізичних носіїв для консолей PlayStation обернулося для японської компанії судовим позовом і потенційними збитками до $457 млн. Через це майбутня PlayStation 6, яку офіційно ще не анонсовано, майже напевно працюватиме лише з цифровими копіями ігор, пише Screen Rant.

Відмова від дисків фактично прив’яже покупців до єдиного каналу придбання ігор — вбудованого магазину платформи PlayStation Store. Саме такий крок і викликав хвилю невдоволення серед споживачів, адже зникають одразу два звичні варіанти — вторинний ринок і будь-яка альтернатива фірмовому магазину.

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У відповідь нідерландська некомерційна організація Stichting Massaschade & Consument подала позов проти Sony. Вона вимагає 400 млн євро компенсації, тобто близько $457,3 млн. Організація діє від імені 1,7 млн нідерландських користувачів PlayStation у межах справи, відомої під назвою Fair PlayStation.

Позиція заявників зводиться до того, що з 2028 року Sony одноосібно контролюватиме як вартість гри, так і термін її використання. «Відсутність дисків означає відсутність вторинного ринку та альтернативи PlayStation Store», — заявила голова організації Люсія Мельчертс. За її словами, ціна не може бути справедливою, якщо покупець залишається без права власності та без вибору.

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Головна претензія стосується так званого «податку Sony». У позові стверджується, що без ринку перепродажу компанія зможе безкарно завищувати й утримувати високі ціни на ігри. Причина проста — покупці втратять альтернативні канали розповсюдження, а отже, і конкуренцію.

Водночас Fair PlayStation передбачає виплати лише в разі перемоги, а щоб змусити Sony змінити курс, потрібне ще й ухвалення відповідного законодавства. Це не єдиний правовий фронт для компанії. Зокрема, у Великій Британії проти неї подано позов на 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,675 млрд). А колективна справа у США здобула попереднє схвалення цієї весни.

Попри відмову від нового формату, повністю ховати диски у шухляду Sony не поспішає. Раніше компанія погодилася випускати фізичні носії й після 2028 року, проте лише зі старими іграми. Партнерам-розробникам і видавцям повідомили, що вони й надалі зможуть замовляти додаткові тиражі дисків для вже випущених ігор.