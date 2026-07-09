Дослідники з Університету громадської безпеки Китаю (People’s Public Security University of China) розробили метод, який дає змогу за слабкими електромагнітними витоками смартфона встановити, які застосунки та дії виконуються на пристрої. Про це повідомляє South China Morning Post.

Особливість підходу в тому, що він не потребує доступу до операційної системи, пам’яті телефону чи даних власника. Відтак метод працює навіть тоді, коли пристрій заблоковано, від’єднано від мережі або переведено в режим польоту.

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В основі методу лежить різне навантаження, яке застосунки створюють на вузли смартфона. Зокрема, кожна програма по-своєму завантажує процесор, графічний блок, GPS-приймач, модуль Wi-Fi, контролер пам’яті та радіотракт. Це навантаження змінює характер енергоспоживання, а разом із ним — і низькочастотне електромагнітне випромінювання пристрою.

Такі сигнали дослідники знімали безконтактно за допомогою зовнішньої електромагнітної котушки в діапазоні 150–650 кГц. Відтак їхні спектральні «відбитки» аналізували алгоритми штучного інтелекту.

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Систему перевірили на трьох серійних смартфонах — iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Pro та Oppo Reno 13. З точністю до 99,07% вона розпізнавала використання Douyin, відеодзвінків WeChat, Baidu Maps, SMS, браузера, камери та хмарного сховища. Крім того, за електромагнітним слідом вдавалося розрізняти дії всередині відеоплатформ. Наприклад, звичайне відтворення, паузу та прискорене відтворення на YouTube, Tencent Video і Bilibili — для таких сценаріїв точність становила 95,61%.

Попри, здавалося б, невисоку практичну цінність зібраної через витоки інформації, автори вбачають користь у «посиленні доказової бази» під час цифрових розслідувань. Метод без фізичного доступу до телефону може дати незалежне підтвердження того, що користувач запускав певний застосунок або виконував типову дію. Загалом приватність користувачів залишається в безпеці, проте сам підхід відкриває шлях до побудови поведінкового профілю власника пристрою.

Водночас усі дані з протестованих смартфонів дослідники зчитували в лабораторних умовах із досить близької відстані. Науковці поки не беруться стверджувати, чи вдасться зчитувати такі сигнали в місцях масового скупчення людей — зі смартфонів у чохлах та за умов сильних перешкод. Проте якщо така можливість існує, нею напевно скористаються за потреби.

Це не перша спроба вивідати дії користувача без злому самого пристрою. Раніше дослідники з Китаю та Сінгапуру описали атаку WiKI-Eve, яка перехоплює натискання клавіш на смартфоні через сучасні роутери Wi-Fi. Вона використовує функцію Beamforming Feedback Information (BFI) зі специфікації Wi-Fi 5 і наражає на ризик незашифровані дані, що передаються відкритим текстом.