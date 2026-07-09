АМКУ дозволив «Київстару» купити GigaCloud, але висунув умови

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив угоду, за якою «Київстар» отримає контроль над хмарним провайдером GigaCloud. Разом із дозволом регулятор зобов’язав оператора виконати кілька умов, покликаних захистити конкуренцію на ринку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

Перш ніж ухвалити рішення, Комітет вивчив ситуацію на ринку — опитав інших його учасників і споживачів, а також зібрав позиції державних органів. Головним для регулятора було одне питання. Чи не зашкодить конкуренції поєднання хмарного бізнесу GigaCloud із мобільними та інтернет-сервісами «Київстару»?

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Занепокоєння викликав такий сценарій. Оператор міг би просувати комплексні пакети зі зв’язком та хмарою водночас, з якими іншим провайдерам було б важко конкурувати. Щоб зняти ці ризики, «Київстар» та пов’язані з ним компанії взяли на себе низку офіційних зобов’язань.

Насамперед ідеться про свободу вибору. Клієнти GigaCloud зможуть користуватися хмарними послугами незалежно від того, хто надає їм доступ до інтернету. Водночас оператору заборонено нав’язувати мобільний зв’язок чи інтернет від «Київстару» як обов’язкову умову для доступу до хмари.

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Крім того, компанія не має права погіршувати умови обслуговування, якщо клієнт відмовився від інших сервісів групи. Хмарні послуги також мусять залишатися доступними окремо. Навіть за наявності пакетних пропозицій споживач завжди зможе придбати хмару як самостійний продукт.

Стежити за дотриманням цих умов АМКУ буде через щорічні звіти, які «Київстар» подаватиме до відомства. Окрім того, регулятор дозволив сторонам угоди внести до корпоративного договору положення про утримання від конкуренції.

Про наміри «Київстару» придбати GigaCloud стало відомо ще у вересні 2025 року, коли оператор оголосив про плани викупити 80% акцій хмарного провайдера. Ця угода дасть змогу компанії помітно розширити свій набір цифрових сервісів для бізнесу.