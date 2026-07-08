SpaceX подала заявку на запуск 100 тисяч супутників Starlink Gen3

SpaceX подала до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) заявку на розгортання супутникового угруповання Starlink третього покоління (Gen3). Нова мережа налічуватиме до 100 тисяч апаратів — майже вдесятеро більше за нинішній флот компанії, повідомляє PCMag.

Сьогодні орбітальна група Starlink налічує близько 10,7 тис. супутників. Дозвіл FCC при цьому поширюється на 19,4 тис. апаратів першого й другого поколінь. Gen3 має перевищити цей показник у десятки разів і, за задумом компанії, стати комунікаційною основою епохи штучного інтелекту.

- Реклама -

SpaceX наголошує, що нова мережа обслуговуватиме не лише споживчий інтернет, бізнес і державні структури, а й пристрої на основі ШІ. Такі системи потребують величезної пропускної здатності для обробки просторових та аудіовізуальних даних у реальному часі. Серед сфер застосування компанія називає промислову автоматизацію, сільське господарство, телемедицину та персональну робототехніку.

Кожен супутник Gen3 важитиме близько двох тонн, тож вивести такий апарат на орбіту зможе лише ракета Starship. За даними SpaceX, один апарат забезпечить швидкість завантаження до 1 Тбіт/с — приблизно вдесятеро більше за показники нинішнього флоту. Пропускна здатність для передавання даних при цьому зросте у 22 рази. З урахуванням радіоканалів і лазерного зв’язку сукупна пропускна здатність одного супутника сягне близько 4 Тбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для нарощування швидкості SpaceX використовуватиме вже затверджені діапазони Ku, Ka, V та E. Компанія також уперше введе в експлуатацію діапазони W і D у смузі 92–275 ГГц. За словами компанії, для систем ШІ критично важливе розширення не лише низхідного, а й зворотного каналу зв’язку. Такі пристрої постійно передаватимуть великі обсяги даних.

Супутники Gen3 розміщуватимуться на наднизьких орбітах висотою 323–327,5 км та 473–477,5 км. Для порівняння, чинний флот Starlink працює на висотах 500–550 км. Частина апаратів Gen2 при цьому отримала дозвіл на нижчі орбіти 340–360 км. Нижче розташування скорочує затримку сигналу та підвищує стабільність зв’язку, адже над зоною обслуговування одночасно перебуватиме більше супутників.

SpaceX пов’язує проєкт Gen3 із ширшими планами космічної інфраструктури для штучного інтелекту. Компанія раніше запропонувала ідею орбітальних центрів обробки даних, які взаємодіятимуть із супутниками через лазерні канали зв’язку. У довгостроковій перспективі SpaceX розглядає створення угруповання з 1 млн супутників для орбітальних дата-центрів. Ці плани вже викликали критику астрономів та екологічних організацій через можливе світлове забруднення й вплив на атмосферу.

Наприкінці 2026 року SpaceX планує розпочати запуск перших супутників Starlink V3 із підтримкою гігабітного підключення. Наразі мережею користуються понад 12 млн активних клієнтів, а середня швидкість Starlink у США становить від 120 Мбіт/с. Якщо Gen3 досягне заявлених показників, супутниковий інтернет SpaceX складе серйознішу конкуренцію наземним оптоволоконним мережам.