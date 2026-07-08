Sony погодилася випускати диски й після 2028 року, але лише зі старими іграми

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PlayStation відмовиться від випуску ігор на дисках
Фото: Future

Sony повідомила своїм партнерам-розробникам і видавцям ігор для PlayStation, що вони й надалі зможуть замовляти додаткові тиражі фізичних дисків для вже випущених ігор. Це стосуватиметься навіть періоду після відмови компанії від цього формату. Відповідного листа партнерам надіслали після рішення поступово згорнути виробництво дисків для PlayStation, пише Engadget.

У початковому анонсі в блозі PlayStation йшлося про зміни у форматі дисків. Вони «не вплинуть на ігри, які вже вийшли або вийдуть до січня 2028 року у форматі дисків». Видавці й надалі зможуть замовляти фізичні версії своїх проєктів для PlayStation, якщо ці ігри з’явилися до зазначеної дати. Пізніші релізи такої можливості вже не матимуть.

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Sony уточнила, що сам процес замовлення дисків зміниться, хоча деталей компанія поки не розкрила. Вона вже вклала кілька мільйонів доларів у перепрофілювання свого заводу з виробництва дисків на випуск мікролінз. Тож зміна процедур була очікуваною.

Окремо Sony пообіцяла видавцям можливість випускати нові ігри в роздрібних точках за допомогою цифрових кодів. Подробиць цієї ініціативи компанія теж не розкрила. Вона потенційно розв’яже проблему обмеження гравців купівлею ігор лише через фірмовий онлайн-магазин Sony. Утім відмова від фізичних носіїв усе одно означає серйозні наслідки для всієї індустрії.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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