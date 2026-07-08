ПУМБ реєструє PayHub і відкриває платіжну екосистему для партнерів

Національний банк України зареєстрував міжнародну платіжну систему PayHub від ПУМБ. Для ПУМБ це не просто поява нового платіжного сервісу, а стратегічний крок у розвитку власної фінансової інфраструктури. У межах цього запуску банк ПУМБ https://www.pumb.ua/ посилює перехід від класичного фінансового гравця до технологічного та інфраструктурного партнера для ринку. PayHub створюється як міжнародна платіжна система нового покоління для швидких, гнучких і масштабованих фінансових сервісів в Україні та за її межами.

Що PayHub відкриває для ринку

PayHub створюється не як локальний продукт, а як відкрита платформа для розвитку партнерств та нових фінансових сервісів. Система поєднує надійність класичних міжнародних платіжних систем із технологічністю, швидкістю та гнучкістю сучасних fintech-рішень. Основна мета PayHub — дати банкам, фінансовим компаніям і партнерам нову інфраструктуру для розвитку платіжних сервісів, міжнародних переказів та інтеграцій.

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«PayHub – це добре спланований і швидко реалізовний стратегічний проєкт Банку в напрямку розвитку сучасної фінансової інфраструктури України. Завдяки професійній і амбітній команді ПУМБ нам вдалося у стислі терміни пройти усі етапи реєстрації та створити власну МПС. Ми відчуваємо значний попит ринку на швидкі, гнучкі та технологічні платіжні рішення, і саме навколо цього будуємо нову платіжну платформу. Наша мета – створити відкриту екосистему для банків, fintech-компаній та міжнародних партнерів, яка дозволить швидше запускати нові фінансові сервіси та масштабувати зручні платіжні рішення», – зазначає Артур Загородников, заступник Голови Правління ПУМБ.

Серед ключових можливостей системи заявлені такі напрями:

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миттєві перекази без тривалого очікування;

спрощені міжнародні транзакції;

сучасна API-інфраструктура для інтеграцій;

гнучкі моделі тарифікації;

швидке підключення партнерів;

масштабовані рішення для банків та fintech-компаній;

новий рівень технологічного сервісу та взаємодії.

Окремий фокус PayHub — розвиток партнерської моделі та створення нових можливостей для українських банків, fintech-компаній та міжнародних учасників ринку.

Чому ПУМБ посилює інфраструктурну роль

ПУМБ вже має значну експертизу у сфері платіжної інфраструктури та забезпечує платіжні рішення для багатьох українських банків і фінансових компаній. Запуск PayHub продовжує розвиток технологічного напряму ПУМБ і посилює позицію банку як одного з драйверів інновацій на фінансовому ринку України.

Ринку потрібні не лише класичні банківські продукти, а й нова швидкість інтеграцій, гнучкість сервісів та сучасна платіжна архітектура. PayHub створюється як технологічна платформа, здатна адаптуватися до потреб банків, fintech-компаній, міжнародних партнерів та нових сценаріїв цифрових платежів.

Окрему увагу у PayHub приділяють швидкості запуску сервісів, безпеці та масштабованості інфраструктури. Система створюється відповідно до сучасних міжнародних вимог до безпеки фінансових операцій, захисту даних, стабільності платіжної інфраструктури, швидкості обробки транзакцій та API-взаємодії між учасниками ринку.

Платформа для нової хвилі фінансових сервісів

PayHub має стати відкритою екосистемою для співпраці з банками, платіжними сервісами, fintech-компаніями та міжнародними партнерами. ПУМБ відкритий до технологічних інтеграцій, партнерських платіжних сервісів, розвитку міжнародних переказів, спільного запуску нових фінансових продуктів і розвитку fintech-рішень на базі PayHub.

Система має стати доступною для користувачів через 3 місяці після реєстрації. Контакти для запитів та розвитку партнерств: MT_PayHub@fuib.com. Більше інформації про новину ПУМБ доступно на https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/8093-pumb-zarestruvav-vlasnu-platzhnu-ekosistemu-ta-zap.