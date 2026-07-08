На орбіту запущено кубсат для тестування кіберзахисту європейських супутників

7 липня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту супутник CyberCUBE — першу місію Європейського космічного агентства (ESA), яку повністю реалізувала приватна компанія з Румунії. Кубсат протягом найближчого року слугуватиме випробувальною платформою для перевірки захисту європейських космічних систем від кібератак, повідомляє The Next Web.

Головним підрядником місії стала GMV Romania — румунський підрозділ іспанської технологічної групи GMV. Компанія відповідала за проєктування, інтеграцію, підготовку до запуску та перевірку роботи супутника на орбіті. За даними GMV, CyberCUBE став першим супутником ESA, управління яким повністю передали румунській компанії.

- Реклама -

Запуск відбувся з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Інженери GMV Romania також брали участь у виборі ракети-носія та інтеграції апарата в систему запуску EXOpod компанії Exolaunch.

CyberCUBE належить до стандарту 3U CubeSat — компактних апаратів з уніфікованими розмірами, які використовують для недорогих космічних експериментів. Супутник побудувала іспанська компанія Alen Space, що спеціалізується на малих супутниках і належить GMV після придбання у 2023 році. На борту встановлено перепрограмований обчислювальний модуль та обладнання для виявлення кіберзагроз безпосередньо під час роботи на орбіті.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Основне завдання місії — створити для ESA безпечний майданчик, де можна перевіряти технології захисту перед їх встановленням на робочі супутники. У межах експериментів фахівці тестуватимуть виявлення несанкціонованого доступу до систем управління. Окрему увагу приділять постквантовій криптографії — шифруванню, яке має протистояти майбутнім квантовим комп’ютерам.

Дослідники також перевірять захист від двох типів атак. Перший — глушіння сигналів за допомогою перешкод, другий — спуфінг, тобто надсилання супутнику помилкових, але правдоподібних даних.

Вартість місії становить близько 1,9 млн євро, розрахунковий термін роботи апарата — не менше 12 місяців. Головним користувачем супутника стане Центр операцій з кібербезпеки ESA, який координуватиме експерименти та аналізуватиме отримані дані.

Управління місією здійснюватимуть з центрів агентства в бельгійському Редю та німецькому Дармштадті. GMV Spain надала частину наземної інфраструктури, зокрема центр управління на базі власного програмного комплексу FocusSuite. Після кількох тижнів перевірки систем на орбіті GMV передасть управління ESA для основної фази роботи.

Falcon 9 того ж дня вивела на орбіту ще один експериментальний кубсат — BOHR компанії City Labs, який випробовує бетавольтаїчний елемент NanoTritium з ядерним джерелом живлення на основі тритію.