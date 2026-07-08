Група компаній DVL під’єднала до GPON понад 670 тисяч домогосподарств в Україні

Об’єднана група компаній DVL («Датагруп-Volia-lifecell») продовжує масштабне будівництво гігабітної мережі GPON. За останній рік група компаній майже вдвічі розширила її охоплення. Показник зріс із 345,1 тис. до 672 тис. домогосподарств, повідомили в пресслужбі компанії.

За три роки проєкту доступ до швидкісного енергостійкого інтернету отримали майже 5,6 тис. багатоповерхівок і 600 тис. квартир. Йдеться про п’ять великих міст України — Київ, Львів, Вінницю, Харків та Дніпро. Ще 72 тис. домогосподарств під’єднали в інших населених пунктах.

- Реклама -

Розбудовуючи мережу, компанія поступово переходить від технологій FTTB (Fiber To The Building) та DOCSIS до GPON (Gigabit Passive Optical Network). Нова технологія енергоефективніша за попередні. У Києві, Львові та Вінниці триває модернізація мережі DOCSIS. У Харкові компанія переходить з FTTB на GPON — тут нову технологію вже під’єднали для 150 тис. квартир. У Дніпрі, де проєкт стартував у 2024 році, мережу вже побудували для 75 тис. квартир. Загалом у фокусних містах проєкту лише за перші п’ять місяців 2026 року нову мережу отримали понад 90 тис. квартир.

Завдяки такій модернізації компанія задовольняє висхідний попит абонентів на швидкісний інтернет до 1 Гбіт/с. За наявності відповідного обладнання ця технологія забезпечує доступ до мережі навіть до 72 годин під час знеструмлень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім цих п’яти міст, компанія веде точкові роботи ще у 16 населених пунктах. Серед них — Суми, Черкаси, Миколаїв, Хмельницький, Рівне, Одеса, Чернівці, Луцьк, Тернопіль, Трускавець, Івано-Франківськ, Кременчук та Ніжин. Станом на травень 2026 року доступ до енергостійкого гігабітного інтернету GPON у межах цього будівництва отримали понад 72 тис. помешкань.

Попри відновлення пошкодженої інфраструктури та резервування обладнання, компанія продовжує модернізацію й будівництво гігабітної мережі. Це триває навіть за високого навантаження на технічні команди в зимовий період. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 1,6 млрд грн.