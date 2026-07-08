Чвертьфінали Чемпіонату світу з футболу — розклад трансляцій на MEGOGO

З 9 по 12 липня відбудуться чвертьфінали Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 — визначаться чотири півфіналісти турніру. Усі матчі стадії українські вболівальники зможуть переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO, офіційному мовнику турніру в Україні.

Серед чвертьфіналістів — Франція, Іспанія, Англія та Аргентина, а також Марокко, Бельгія, Швейцарія і Норвегія. Протистояння Франції та Марокко повторює один із найяскравіших сюжетів попередніх світових першостей. Англія спробує зупинити Норвегію. Чинні чемпіони світу аргентинці зіграють проти дисциплінованої збірної Швейцарії.

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Розклад трансляцій та коментаторські склади:

9 липня, 23:00 — Франція — Марокко

Матч коментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. О 21:45 розпочнеться аналітична студія MEGOGO з ведучим Володимиром Кобельковим. Серед експертів — ексгравець збірної України Віталій Лисицький та військовослужбовець Сил оборони України, коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

Матч коментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. О 21:45 розпочнеться аналітична студія MEGOGO з ведучим Володимиром Кобельковим. Серед експертів — ексгравець збірної України Віталій Лисицький та військовослужбовець Сил оборони України, коментатор MEGOGO Вадим Скічко. 10 липня, 22:00 — Іспанія — Бельгія

За коментаторським мікрофоном працюватимуть Володимир Звєров і Сергій Лук’яненко. Студія розпочнеться о 20:45 з ведучою Олександрою Кучеренко. Серед експертів — ексгравець збірної України, нині тренер Едуард Цихмейструк та комік, артист гумористичного проєкту «Ветерани космічних військ» Артем Дамницький.

За коментаторським мікрофоном працюватимуть Володимир Звєров і Сергій Лук’яненко. Студія розпочнеться о 20:45 з ведучою Олександрою Кучеренко. Серед експертів — ексгравець збірної України, нині тренер Едуард Цихмейструк та комік, артист гумористичного проєкту «Ветерани космічних військ» Артем Дамницький. 12 липня, 00:00 — Норвегія — Англія

Поєдинок коментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. О 22:45 розпочнеться аналітична студія з ведучим Сергієм Лук’яненком. Серед експертів — ексгравець збірної України, нині тренер Олександр Головко та футбольний оглядач, спортивний журналіст і коментатор Дмитро Шпірко.

Поєдинок коментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. О 22:45 розпочнеться аналітична студія з ведучим Сергієм Лук’яненком. Серед експертів — ексгравець збірної України, нині тренер Олександр Головко та футбольний оглядач, спортивний журналіст і коментатор Дмитро Шпірко. 12 липня, 04:00 — Аргентина — Швейцарія

За коментаторським мікрофоном працюватимуть Вадим Скічко та Ілля Дудка. Студія розпочнеться о 3:20 з тим самим ведучим Сергієм Лук’яненком. Серед експертів знову Олександр Головко та Дмитро Шпірко.

Українські глядачі зможуть переглянути матчі 1/4 фіналу та всі наступні поєдинки на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх «MEGOPACK». Ігри ЧС-2026 можна дивитися в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». Трансляції також ведуться на каналах «MEGOGO Футбол Перший», «MEGOGO Футбол Другий» та «MEGOGO Футбол Третій».

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Частина поєдинків буде доступна безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в T2 та кабельних мережах. Безплатно покажуть матчі Франція — Марокко, Іспанія — Бельгія та Аргентина — Швейцарія.

Окрім прямих трансляцій, вболівальників на MEGOGO чекають передматчеві студії, аналітика, огляди найяскравіших моментів та післяматчеві підсумки.