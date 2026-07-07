xAI офіційно змінила назву на SpaceXAI

Компанія xAI, розробник чат-бота Grok, офіційно змінила назву на SpaceXAI після об’єднання з космічною компанією SpaceX. Про це пише Business Insider.

Про об’єднання xAI та SpaceX стало відомо в лютому. А вже в травні Ілон Маск заявив, що xAI перестане існувати як окрема компанія в структурі SpaceX. Тепер xAI оновила назву й логотип у соціальній мережі X, яка теж належить структурі Маска після придбання у 2025 році.

Ще в лютому, коли SpaceX придбала xAI, Маск пояснював свою логіку. Наземні дата-центри не здатні повністю задовольнити дедалі більший попит на електроенергію для штучного інтелекту. Перенесення обчислювальних потужностей у космос, за його словами, може розв’язати цю проблему завдяки доступу до сонячної енергії.

Тепер SpaceXAI розглядає можливість створення орбітальних центрів обробки даних для роботи систем штучного інтелекту. Ще до об’єднання компаній SpaceX подала заявку до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) на запуск мільйона супутників. Ці супутники мають сформувати космічну інфраструктуру обробки даних.

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Одним із ключових продуктів SpaceXAI залишається чат-бот Grok. У березні Маск заявляв, що систему треба перебудувати з нуля, а згодом повідомив про підготовку значного вдосконалення моделі. Паралельно SpaceX розпочала процес придбання компанії Cursor — розробника інструменту штучного інтелекту для програмування.

Минулого року xAI, ще до об’єднання зі SpaceX, витратила на розвиток інфраструктури 6,4 млрд доларів — про це повідомляли ЗМІ. Це приблизно вдвічі більше за виторг самої компанії. Штучний інтелект узагалі посідає важливе місце в стратегії Маска з розширення бізнесу SpaceX. Він пов’язує це з майбутнім ринком космічної інфраструктури й обчислень.

У документах для інвесторів SpaceX заявила, що космічна інфраструктура штучного інтелекту зможе використовувати практично необмежену сонячну енергію. Завдяки цьому, за словами компанії, вдасться розширити застосування штучного інтелекту для наукових завдань і повсякденних сервісів.

Маск також описував плани створення орбітальних дата-центрів потужністю від 100 до 200 ГВт на рік, а в подальшому — до 1 ТВт обчислювальних ресурсів щороку. Наступним етапом він називав розміщення обчислювальної інфраструктури вже за межами навколоземної орбіти, зокрема на Місяці.

Після виходу SpaceX, xAI та X на біржу в червні акції компанії закрилися на рівні $161. Ринкова вартість об’єднаної структури тоді сягнула $2,1 трлн. Нова назва SpaceXAI поки що не відображена в усіх офіційних корпоративних документах, хоча сайт xAI вже використовує новий бренд і логотип.