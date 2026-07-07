За перше півріччя 2026 року українські державні органи та регулятори ухвалили рішення про обмеження доступу до 2465 інтернет-ресурсів. Про це йдеться в аналізі UABlockList.

Близько 97% усіх заблокованих ресурсів припали лише на три категорії — онлайн-казино, алкоголь/тютюн і пропаганду. Решта блокувань залишалися точковими або епізодичними.

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Найбільшою категорією стали нелегальні майданчики з азартними іграми та їхні «дзеркала» — 2144 ресурси. Перші масштабні рішення з’явилися у лютому: за лютий-березень обмежили доступ до 443 сайтів. У квітні заблокували ще 365 ресурсів, у травні — 397, а в червні — 939 адрес. Рішення ухвалювало державне агентство PlayCity, а виконувала їх НКЕК. Більшість із них були новими доменами вже відомих брендів.

Другою за кількістю категорією стали сайти з продажу підакцизної продукції без ліцензій — 157 ресурсів. Найбільше їх виявили у січні (24) та лютому-березні (87). У квітні й травні кількість нових блокувань зменшилася до 10 і 36 відповідно. Це були переважно інтернет-магазини, які пропонували спирт, алкогольні напої, тютюн, POD-системи та одноразові електронні сигарети з доставленням по Україні без ліцензій.

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Третьою категорією стали пропагандистські та інформаційні ресурси — 91 сайт. На початку року це були переважно окремі російські, німецькі, румунські, угорські, польські та білоруські сайти. Вони поширювали тези про «втому Заходу від підтримки України», виправдовували російську агресію або маніпулювали темою Волинської трагедії. Навесні під санкції РНБО потрапили ресурси «Юнармії» та видавництва «Русская идея». Наприкінці червня категорія суттєво розширилася після рішення РНБО про санкції проти 19 вебресурсів російських медіа. Серед них — Gazeta.ru, Lenta.ru, Svpressa.ru, SMI2, Mirtesen, Utro.ru, FederalPress і Tatar-inform.

Псевдоаптеки та медичні сервіси потрапили під блокування у 29 випадках, найбільше — у лютому-квітні. Йшлося про онлайн-аптеки та сайти, які пропонували препарати для лікування онкологічних захворювань, ВІЛ і гепатиту з доставленням поштою.

До категорії шахрайських ресурсів увійшли 17 сайтів. Серед них — фішингові майданчики під брендом «Київстар» і фейкова «Дія», через яку зловмисники отримували персональні дані користувачів. У червні кіберполіція також заблокувала підроблений сайт Національної поліції та ресурс із фальшивим «Резерв+».

Під блокування потрапили 18 книжкових сайтів — серед них «КнигоМанія», BookHaven, Nikoshop, Dreambook, N-Knigi, Vashakniga, Babadook і Book Hut. На них виявляли книжки видавництв «Эксмо», «АСТ» і «МИФ», а також піратські видання Стівена Кінга, Германа Гессе та інших авторів.

У квітні одним рішенням обмежили доступ до 9 російських онлайн-ТБ і стримінгових сервісів, серед яких Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV і Tas-ix TV. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла їх до переліку медіасервісів держави-агресора.

Були й розблокування. У січні відновили доступ до трьох ресурсів, а у квітні — до add.ua («Аптека Доброго Дня») та smartpeople.com.ua. Останній помилково потрапив під обмеження через схожість назви із заблокованим сайтом. Упродовж квітня-червня скасували обмеження щодо п’яти аптечних ресурсів, серед яких «Мед-Сервіс».