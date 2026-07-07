Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Про це повідомляє регулятор.

Зміни мають допомогти українцям зберігати зв’язок під час повітряних тривог і блекаутів. Регулятор прибирає частину бюрократичних процедур для тих, хто користується малопотужним обладнанням для інтернету та зв’язку.

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Головне нововведення — підвищення ліміту потужності електроустановок, які можна використовувати без окремого вузла обліку. Норматив зростає з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Річ у тім, що попередній поріг у 0,1 кВт (100 Вт) формально поширювався і на обладнання зв’язку, яке провайдери та ОСББ встановлюють у під’їздах і на прибудинкових територіях. Ідеться про комутатори, оптичні вузли, резервне живлення для загальнобудинкових роутерів і камер. Через це вони могли підпадати під вимогу встановлювати окремий лічильник для кожної такої точки. А це — додаткові погодження та витрати часу.

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Підвищення ліміту до 0,3 кВт (300 Вт) дозволить споживачам підключати роутери, оптичні мережеві термінали (ONT), автономні системи охоронної сигналізації та інші малопотужні пристрої. Додаткові погодження для цього більше не знадобляться. Раніше такі пристрої нерідко потрапляли під вимогу окремого обліку саме через низький ліміт потужності.

Проєкт постанови також уточнює порядок визначення обсягів споживання електроенергії для цих малопотужних установок. Окрім того, документ оновлює механізм розрахунків. З’являться й нові строки подання інформації щодо виплат домогосподарствам, які виробляють електроенергію за «зеленим» тарифом.

За оцінкою НКРЕКП, ці зміни підвищать прозорість і ефективність взаємодії між учасниками роздрібного ринку електроенергії. Найближчим часом текст постанови оприлюднять на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення та збору зауважень.

Що ці зміни означають на практиці, розповів експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко.

Як це працює зараз (до змін)

Якщо інтернет-провайдер хоче встановити в під’їзді будинку комутатор, оптичний вузол, або якщо ОСББ хоче поставити резервне живлення для загальнобудинкового роутера/камери, і потужність цього обладнання перевищує 100 Вт (0,1 кВт), обленерго (оператор системи розподілу) вимагає проєктування та встановлення окремого лічильника (вузла обліку) для цієї конкретної точки.

Це означає місяці погоджень, паперову тяганину, купівлю та обслуговування лічильника, що для обладнання, яке споживає як дві лампочки, є абсолютно економічно недоцільним.

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Як це буде працювати після ухвалення постанови (до 300 Вт)

Ліміт безлічильникового підключення підіймають до 300 Вт (0,3 кВт). На практиці це виглядає так:

Легальне підключення «напряму»: провайдери або балансоутримувачі будівель можуть офіційно підключати малопотужні пристрої до електромережі без встановлення окремого лічильника.

Що можна живити в межах 300 Вт:

потужні оптичні вузли та комутатори провайдерів;

джерела безперебійного живлення (ДБЖ / UPS), які заряджають акумулятори для живлення інтернет-обладнання під час відключень світла;

системи резервного зв’язку, блоки керування сигналізацією та відеонагляд під’їздів і прибудинкової території.

Як нараховуватиметься плата: оскільки лічильника немає, обсяг споживання визначатиметься розрахунковим методом — на основі паспортної потужності обладнання та кількості годин його роботи. Провайдер просто платить фіксовану суму за договором, виходячи з того, що його пристрій споживає, наприклад, 150 Вт цілодобово.

Що це дає кінцевому споживачу (мешканцям)?

Швидший інтернет під час блекаутів: провайдери зможуть масово і без бюрократії модернізувати свої мережі в будинках — встановлювати потужніші акумулятори та системи безперебійного живлення (наприклад, для PON-мереж), які потребують трохи більше ніж 100 Вт для швидкої зарядки.

Зниження витрат провайдерів (і стримування тарифів): відсутність потреби купувати тисячі лічильників та оплачувати кожне окреме підключення зменшує капітальні витрати операторів, що прямо впливає на собівартість інтернету.

Безпека: ОСББ та управляючі компанії зможуть легше забезпечити автономну роботу систем доступу (домофони, електрозамки) та сигналізації в під’їздах.

Резюме: це суто техніко-бюрократичне полегшення, яке розв’язує руки інтернет-провайдерам для швидкого насичення житлового фонду резервним живленням.