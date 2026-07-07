Французький інфраструктурний оператор TDF увів в експлуатацію 26 нових передавачів цифрового радіомовлення DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus).

Новий етап розгортання мережі DAB+ розширює покриття мультиплексів M1 та M2 вздовж кількох основних автомобільних доріг і автомагістралей, а також у багатьох міських агломераціях. Зокрема, розширення покриття охопить кілька регіонів — Прованс-Альпи-Лазурний Берег, Нову Аквітанію, Окситанію, Овернь-Рону-Альпи та Центр-Валь-де-Луар.

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Перелік радіостанцій у DAB+ мультиплексах M1 та M2

Серед нового обладнання — три комбіновані антени FM/DAB+, які вже працюють. Інженерні команди TDF розробили їх так, щоб одна антена транслювала водночас FM-радіо й цифрове радіо DAB+.

Завдяки цьому покращиться прийняття DAB+ на низці автомобільних доріг та автомагістралей, а також у сільських, приміських і прилеглих міських районах. Мета — забезпечити водіям безперервне прослуховування радіо під час пересування.

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Нові запуски передавачів є частиною національного плану розгортання цифрового радіомовлення Франції. TDF, провідний технічний оператор у сфері ефірного теле- й радіомовлення, вже багато років розвиває технологію DAB+ у країні.

DAB+ доповнює FM-радіо. Стандарт дає змогу слухачам із відповідним приймачем — удома чи в дорозі — слухати радіо без абонентської плати, у цифровій якості та з розширеними послугами, як-от відображенням інформації й візуальних матеріалів, пов’язаних із програмами.

TDF розвиває й інші напрями цифрового мовлення. Зокрема, оператор нещодавно розпочав тестування технології 5G Broadcast у кількох великих міських агломераціях Франції, включно з Парижем, Реймсом, Буржем та Гавром.