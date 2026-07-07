У Франції розпочали масштабне тестування 5G Broadcast

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TDF 5G Broadcast
Фото: TDF

Французький інфраструктурний оператор TDF оголосив про початок нового етапу тестування технології 5G Broadcast. Пілотні зони мовлення вже активовано в кількох великих міських агломераціях країни — зокрема в Парижі, Реймсі, Бурже та Гаврі.

Старт новому етапу дали на галузевому заході в Парижі. Дорожню карту проєкту там представили генеральний директор TDF Карім Ель Наггар, президент телеканалу T18 Крістофер Балделлі та директор з дистрибуції France Télévisions Жак Дона-Буйюд. Технологія покликана відповісти на головний виклик — стрімке перенесення споживання відеоконтенту на смартфони. У TDF наголошують, що індустрії необхідно гарантувати відкритий, безплатний і суверенний доступ до мовного контенту на мобільних пристроях.

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Протягом десятиліть безплатне цифрове ефірне телебачення забезпечувало громадянам однаковий і одночасний доступ до інформації. Не мало значення, хто і де його дивиться. 5G Broadcast переносить ці принципи на мобільні екрани. Технологія дозволяє приймати прямий ефір на смартфони без SIM-картки, без під’єднання до Wi-Fi та без витрат мобільного трафіку.

Принцип роботи 5G Broadcast кардинально відрізняється від класичного стримінгу. Єдиний сигнал передається один раз зі стандартної вежі мовлення й одночасно приймається необмеженою кількістю користувачів. Завдяки цьому мережі не перевантажуються, як це часто трапляється на стримінгових платформах під час трансляції великих спортивних або суспільно-політичних подій. При цьому нова технологія не замінює наявні OTT-сервіси, а розширює екосистему дистрибуції контенту, забезпечуючи високу енергоефективність та стабільність зв’язку.

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Для тестів TDF залучила ключові висотні об’єкти. Серед них — Ейфелева вежа в Парижі, а також передавальні центри в Медоні, Мант-ла-Жолі, Гаврі, Бурже та Реймсі. Другу фазу розширення тестових зон заплановано на кінець 2026 року. Мережу тоді розгорнуть у Бретані, на сході Франції, у Ліоні та на південному заході країни. Повномасштабне комерційне розгортання проєкту на національному рівні заплановано на 2027–2028 роки.

Аналогічні випробування вже проводить чеська радіокомпанія České Radiokomunikace — вона з осені 2025 року перевіряє роботу 5G Broadcast в Празі, дозволяючи глядачам приймати телеконтент високої якості без витрат мобільного трафіку.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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