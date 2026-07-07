Німеччина розгорне на орбіті угруповання з понад тисячі супутників

Бундесвер планує вивести на орбіту до 1,2 тис. супутників зв’язку та оптико-електронної розвідки. Про це з посиланням на джерела пише газета Handelsblatt.

Точна кількість апаратів залежатиме від структури та складу майбутніх супутникових угруповань Бундесверу. Один зі співрозмовників видання повідомив, що супутників буде не менше тисячі. Основу мережі складе розвідувальна система SPOCK-2 — близько тисячі апаратів із радарами та спеціальними камерами. Паралельно розробляють комплекс зв’язку SatcomBW4.

- Реклама -

Через розміщення на низькій орбіті супутники доведеться часто оновлювати. Щотижня доведеться замінювати від двох до трьох апаратів.

Програма покликана забезпечити незалежність Німеччини від іноземних провайдерів супутникового зв’язку. До 2030 року в неї планують інвестувати щонайменше 35 млрд євро. Щорічні витрати на підтримку інфраструктури після розгортання оцінюють у 1 млрд євро.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У реалізації проєкту, крім оборонного концерну Rheinmetall, бере участь аерокосмічна компанія OHB. Наприкінці 2025 року Rheinmetall уже отримав замовлення на постачання базової системи через підприємство Rheinmetall ICEYE Space Solutions. Наразі Бундесвер спільно з потенційними учасниками опрацьовує технічні параметри системи. За словами представників аерокосмічної галузі, перші контракти можуть укласти орієнтовно через два роки, а перші супутники — запустити не раніше ніж через три.

Якщо проєкт реалізують повністю, Німеччина отримає другий за величиною супутниковий флот у світі після Starlink. Зараз навколо Землі обертається близько 15 тис. супутників, з яких понад 10 тис. належать компанії SpaceX. Апарати Starlink працюють на низькій навколоземній орбіті — за кілька сотень кілометрів над Землею, що забезпечує швидку передачу даних.

Водночас розріджена залишкова атмосфера поступово гальмує супутники на цій висоті, змушуючи їх неконтрольовано входити в атмосферу й згорати вже через п’ять-сім років. Через це Starlink втрачає від одного до двох апаратів щодня. Залежно від моделі експерти оцінюють ці щоденні втрати приблизно в $18 млн виробничих витрат.