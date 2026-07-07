21 липня «Київстар» планує запустити 5G у Києві — MZU

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Київстар

21 липня «Київстар» планує запустити 5G у Києві. Про це повідомляє спільнота MZU, яка першою помітила рекламний банер компанії з відповідною датою.

На зображенні, яке опублікувала MZU, ідеться також про плани оператора на 2026 рік — після Києва «Київстар» тестуватиме 5G в Одесі.

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Сам «Київстар» офіційно ще не підтвердив дату запуску 5G у Києві. Тим часом РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінцифри — відомство разом з операторами якраз працює над запуском технології у столиці.

Там відповіли, що називати точну дату запуску 5G у Києві поки зарано. «Усі оператори наразі готуються до запуску 5G у Києві та проводять необхідні технічні роботи. Про точну дату запуску буде повідомлено після завершення підготовки та фактичного запуску мережі», — заявили в Мінцифрі.

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Першим 5G в Україні отримав Львів. Технологія вже працює також у Бородянці та Харкові, щоправда, поки лише в окремих районах цих міст. Надалі покриття розширюватимуть.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України визначив 31 грудня 2030 року датою остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G).

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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