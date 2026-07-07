Міністерство цифрової трансформації та державної служби Іспанії визначило дату запуску цифрового ефірного телебачення (TDT) у форматі ультрависокої чіткості — 5 листопада. Про це йдеться в пресрелізі відомства.

Міністерство, яке очолює Оскар Лопес, з 3 липня винесло на громадське обговорення проєкт постанови. Документ впроваджує новий технологічний стандарт DVB-T2 в службі наземного цифрового телебачення. Консультації триватимуть до 17 липня, а після їхнього завершення відомство офіційно затвердить документ.

- Реклама -

Технологія DVB-T2, яку застосовує більшість країн Євросоюзу, дає змогу вести мовлення у форматі ультрависокої чіткості (UHD) із кращою якістю зображення й звуку. Завдяки цьому провайдери ефірного телебачення зможуть конкурувати із супутниковими та інтернет-платформами, які вже мовлять в UHD. DVB-T2 також забезпечує ефективніше використання радіочастотного спектра. Це звільняє частину місткості одного з мультиплексів для запуску нового загальнонаціонального каналу, ліцензію на який видали 26 травня.

Перехід відбудеться у два етапи, і перший з них розпочнеться вже цієї осені:

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

3 листопада, до 8 години ранку, телерадіокомпанія RTVE тимчасово розширить мультиплекс RGE1 до п’яти каналів. Сюди з мультиплекса RGE2 переїде дитячий канал Clan і приєднається до La 1, La 2, Teledeporte та 24h.

5 листопада, також до 8 години ранку, відбудеться основна реорганізація. Мультиплекс RGE2 перейде на DVB-T2 і розпочне мовлення в UHD. RTVE отримає половину його місткості для La 1 UHD та другого UHD-каналу. Atresmedia і Mediaset España отримають по чверті — для Antena 3 UHD та Telecinco UHD відповідно. Водночас на власних мультиплексах MPE2 та MPE3 обидва холдинги тимчасово розміщуватимуть по п’ять HD-каналів. Тому вони припинять мовлення на закріпленій за ними частині мультиплекса MPE5.

На звільнену місткість MPE5 перейде канал DKISS холдингу Radio Blanca, який залишить свою позицію на RGE2. На тому самому мультиплексі розпочне мовлення новий загальнонаціональний безплатний канал «La Sép7ima» компанії Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo. Мовник має право розпочати трансляцію з 5 листопада, але не пізніше 27 листопада. Інша частина MPE5, де мовлять Real Madrid TV та канали групи Secuoya, змін не зазнає.

Щоб глядачі змогли дивитися нові UHD-трансляції, їм доведеться заново налаштувати телевізори з 5 листопада. Якщо цього не зробити, більшість каналів і надалі показуватимуть у звичній якості HD. Виняток становлять канали Clan (RTVE), DKISS (Radio Blanca), A3Series (Atresmedia), BeMad та Boing (Mediaset España). Саме для них переналаштування буде обов’язковим. Ці канали змінюють позицію в діапазоні TDT або тимчасово зникають з ефіру — залежно від налаштувань приймального обладнання.

Усі мовники, яких торкнеться реорганізація, з 8 вересня зобов’язані розпочати інформаційні кампанії, щоб заздалегідь пояснити глядачам необхідність повторного налаштування приймачів.

Поточні зміни — лише перший етап технологічної модернізації, передбаченої Королівським указом №250/2025 від березня 2025 року. Телевізори, які продають в Іспанії відтоді, як указ набув чинності, вже зобов’язані підтримувати приймання UHD-сигналу. Другий етап розпочнеться, коли достатня частка приймачів у країні відповідатиме новому стандарту. Тоді DVB-T2 запровадять на всіх мультиплексах країни, включно з регіональними та місцевими, і кожен мультиплекс зможе транслювати до чотирьох каналів у форматі Ultra HD.

- Реклама -

Нагадаємо, що у Франції інфраструктурний оператор TDF розгорнув пілотні зони мовлення в стандарті 5G Broadcast у Парижі, Реймсі, Бурже та Гаврі.