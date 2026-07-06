За останні пів року SpaceX звела з орбіти 260 супутників Starlink

SpaceX оприлюднила дані, згідно з якими з грудня 2025 року по травень 2026 року компанія планово звела з орбіти 260 супутників Starlink. Інформація міститься в черговому звіті, поданому до Федеральної комісії зв’язку США (FCC). Звіт відображає прискорення циклу оновлення орбітального угруповання, кількість апаратів у якому вже перевищує 10 тисяч. Про це пише Satnews.

Зі зведених з орбіти апаратів 176 належали до супутників першого покоління Starlink, решта — новіші супутники другого покоління. Крім того, компанія повідомила, що ще 349 апаратів уже вивела з експлуатації й готує до запланованих маневрів сходження з орбіти.

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SpaceX від самого початку проєктує супутники Starlink з обмеженим терміном служби — близько 5 років. У міру вичерпання ресурсу апарат витрачає залишки палива на поступове зниження орбіти. Після цього він входить в атмосферу Землі й повністю згорає через аеродинамічне нагрівання. Такий підхід дає змогу уникнути утворення великих фрагментів космічного сміття, які досягають поверхні планети.

Зі зростанням маси та складності нових поколінь апаратів масштаби цих процесів теж збільшуються. Якщо ранні супутники Starlink важили близько 260–295 кг, то сучасні версії другого покоління досягають приблизно 800–1250 кг. Це своєю чергою означає, що під час кожного контрольованого входу в атмосферу згорає значно більше матеріалу. Різниця помітна порівняно з ранніми етапами розгортання системи.

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Повне руйнування апаратів знижує ризики для поверхні Землі. Водночас наукова спільнота почала активніше досліджувати можливі довгострокові наслідки масового згоряння супутників в атмосфері. Йдеться, зокрема, про вплив продуктів згоряння — оксидів алюмінію та інших сполук — на хімічний склад верхніх шарів атмосфери.

Окремо у звіті порушено регуляторні питання. FCC розглядає пропозицію виключити космічні місії з вимог екологічної експертизи згідно із законом про національну екологічну політику США (NEPA). Аргумент полягає в тому, що така діяльність формально відбувається за межами території США. Ініціатива перебуває на стадії обговорення й викликає дискусії серед фахівців, які вивчають довгостроковий вплив супутникових мегасистем на довкілля.

SpaceX продовжує масштабне розширення системи Starlink. Раніше компанія заявляла про плани розгортання до 42 тисяч супутників. Вона вже отримала дозволи на запуск додаткових партій апаратів другого покоління. Водночас розвивається напрям орбітальних обчислювальних платформ із бортовою обробкою даних, а також нарощуються виробничі потужності для майбутніх запусків.

Нагадаємо, у березні 2026 року компанія також перегрупувала частину супутників, перевівши тисячі апаратів з висоти 550 км на 480 км для пришвидшення інтернету.