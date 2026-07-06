Уряд Індії дав Telegram 15 днів на звіт про боротьбу з піратством

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Фото: Shutterstock

Уряд Індії надіслав Telegram офіційне повідомлення з вимогою вжити заходів проти масового поширення піратського відеоконтенту. Йдеться про фільми, серіали та інші матеріали, захищені авторським правом на території країни. Як повідомляє The New Indian Express, Міністерство інформації та мовлення країни зобов’язало платформу надати звіт про вжиті заходи протягом 15 днів.

Влада має намір перейти від видалення окремих каналів з нелегальним контентом до покладення відповідальності безпосередньо на платформи. У міністерстві заявили, що Telegram не може обмежуватися видаленням окремих каналів лише після повідомлень державних органів. Сервіс повинен самостійно запобігати порушенням.

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Відомство також нагадало, що порушення авторських прав в Індії вважається не лише цивільним, а й кримінальним правопорушенням. Це передбачено Законом про авторське право 1957 року та Законом про кінематограф 1952 року.

Нагадаємо, минулого місяця влада Індії тимчасово вже блокувала Telegram.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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