У Європі відкрили найбільший у світі завод з виробництва силових напівпровідників

Компанія Infineon Technologies відкрила в Дрездені завод Smart Power Fab — найбільше у світі підприємство з випуску інтелектуальних силових напівпровідників та аналого-цифрових мікросхем. Виробництво запрацювало на кілька місяців раніше запланованого терміну, повідомляє Interesting Engineering.

Інвестиції в проєкт становили 5 млрд євро (близько 5,7 млрд доларів) — найбільшу суму в історії компанії. Новий завод створить 1000 робочих місць і вдвічі збільшить виробничі потужності Infineon у Дрездені.

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Генеральний директор Infineon Йохен Ганебек зазначив, що інвестиція з’явилася вчасно. Галузям дедалі більше потрібні силові чипи. «Наш Smart Power Fab створює вкрай потрібні потужності для ключових технологій майбутнього», — сказав Ганебек. За його словами, завод допоможе зміцнити ланцюги постачання для критично важливих галузей.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав проєкт потужним сигналом для європейського сектору напівпровідників. Він заявив, що конкурентоспроможне виробництво чипів у Німеччині залишається можливим, а силові напівпровідники є необхідними для розвитку інфраструктури штучного інтелекту та енергетичного переходу.

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На Smart Power Fab випускатимуть чипи, які ефективніше перетворюють електроенергію та керують нею. Вони живитимуть блоки живлення в дата-центрах для штучного інтелекту, а також працюватимуть у вітрових турбінах, на сонячних електростанціях і в промисловому обладнанні. Завод вироблятиме й чипи для програмно-керованих автомобілів — інтелектуальні силові перемикачі відстежуватимуть потік електроенергії та ефективніше керуватимуть навантаженням.

Однією з особливостей підприємства став високий рівень цифровізації. Ще до початку будівництва Infineon створила цифровий двійник майбутнього заводу, щоб оптимізувати компонування будівлі та розміщення обладнання. Тепер штучний інтелект допомагає кваліфікувати виробничі процеси та планувати випуск продукції. За даними компанії, ці технології дають змогу вдвічі пришвидшити вихід виробництва на проєктну потужність порівняно з попередніми фабриками.

Дрезденське підприємство також пов’язане із заводом Infineon в австрійському Філлаху через мережу «One Virtual Fab». Завдяки цьому зв’язку інженери можуть швидше кваліфікувати нові продукти та виробничі процеси одразу на обох майданчиках.

Велику увагу приділили й екологічності. Підприємство повністю відмовилося від природного газу, а замкнуті системи водопостачання повторно використовують близько 90% технологічної води. За даними компанії, конструкція заводу також дає змогу повертати до 45% енергії, витраченої під час виробництва.

Ця інвестиція зміцнює позиції Дрездена в межах Silicon Saxony — найбільшого європейського кластера напівпровідникової промисловості, де вже працює понад 80 тисяч людей. За оцінками Infineon, новий завод створить додаткові робочі місця у постачальників і суміжних галузях — понад заявлену тисячу прямих вакансій.