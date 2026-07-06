У Японії вказівники пожежних гідрантів пристосували під вуличний Wi-Fi

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У Японії вказівники пожежних гідрантів перетворили на вуличну мережу Wi-Fi

Японська компанія Fire Hydrant Sign Co. провела демонстрацію вуличної мережі Wi-Fi, яка працює через супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX. Точки доступу розмістили на вже наявних вуличних вказівниках пожежних гідрантів, перетворивши їх на резервні вузли зв’язку на випадок надзвичайних ситуацій.

Ідея проєкту — забезпечити доступ до інтернету, якщо традиційна інфраструктура вийде з ладу. Під час землетрусів, цунамі чи тайфунів можуть постраждати оптоволоконні лінії та мобільні мережі. Саме тоді в пригоді стане альтернативний канал зв’язку. Поруч із вказівниками гідрантів встановлюють антени Starlink — вони під’єднуються до супутникової мережі й роздають Wi-Fi.

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Головна перевага рішення — використання вже наявної міської інфраструктури. За даними компанії, в Японії налічується близько 120 тисяч таких вказівників, і це дає змогу розгорнути мережу без будівництва нових об’єктів чи виділення додаткових майданчиків.

Випробування відбулися біля офісу компанії в префектурі Канаґава неподалік від Токіо. Окрім сценаріїв стихійних лих, розробники розглядають й інші застосування точок доступу — зокрема масові заходи та тривалі відключення електроенергії, коли також потрібен тимчасовий зв’язок.

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Наразі проєкт перебуває на стадії демонстрації. Рішення про створення повноцінної мережі ще не ухвалили, а сама компанія SpaceX офіційно не бере участі в ініціативі.

Це не перша японська ініціатива з інтеграції бездротового зв’язку в наявну інфраструктуру. У квітні 2026 року залізничний оператор JR Central представив купе зі спеціальними вікнами, у які вбудовані антени 5G та системи шумозаглушення. Такі рішення тестують на шести швидкісних поїздах.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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