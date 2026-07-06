Університет Моргана отримав від DARPA контракт на 3,37 млн доларів для розробки нового покоління радіоізотопних джерел живлення. Як повідомляє Tom’s Hardware, такі системи розраховані на десятиліття роботи без обслуговування й заміни елементів живлення.

Проєкт дістав назву SYMPHONEE і реалізується в межах програми DARPA Rads to Watts. Окрім Університету Моргана, у розробці бере участь ціла команда партнерів — Northrop Grumman, Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), Project Omega, Applied Research Associates (ARA) та Widetronix. Кожен із них відповідає за окрему ділянку роботи. PNNL опікується ядерними матеріалами й тестуванням, Northrop Grumman та ARA займаються моделюванням на основі штучного інтелекту, а Widetronix розробляє архітектуру радіовольтаїчних перетворювачів.

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В основі технології — радіоізотоп стронцій-90, який добувають із ядерних відходів. На відміну від звичних акумуляторів, такі системи не накопичують енергію. Натомість вони напряму перетворюють енергію радіоактивного розпаду на електрику за допомогою спеціальних перетворювачів. Завдяки цьому інженери можуть створювати компактні джерела живлення, розраховані на безперервну роботу тривалістю до 30 років.

«Наша команда розширює межі радіовольтаїчних технологій і розробляє потужні довговічні системи, які раніше були недосяжні», — заявив професор Майкл Спенсер, технічний керівник проєкту. За його словами, поєднання новітніх матеріалів, інженерії пристроїв та ядерної науки закладає основу для нового покоління джерел живлення, здатних працювати в екстремальних умовах.

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Основна мета проєкту — забезпечити енергією пристрої, яким доводиться працювати там, де заміна батарей практично неможлива або надто дорога. Серед потенційних напрямів застосування — космічні апарати, підводні автономні системи, віддалені датчики й оборонні технології нового покоління. Один з учасників команди, компанія Project Omega, уже демонструвала концепції морських безпілотників, здатних працювати автономно до 10 років.

Розробники розраховують, що нова архітектура суттєво підвищить питому потужність радіовольтаїчних джерел живлення порівняно з наявними аналогами. Поки що проєкт перебуває на стадії досліджень, і серійні пристрої з’являться ще нескоро. Утім, цей напрям вважають одним із перспективних для автономної енергетики майбутнього.