Стартап Orbital подав заявку на розгортання 100 000 орбітальних дата-центрів

Американський стартап Orbital подав до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) заявку на розгортання до 100 000 супутників, призначених для обчислень у космосі. Про це повідомляє SpaceNews.

Сукупна розрахункова потужність системи, за заявою компанії, має становити 10 гігаватів — це масштаб, порівнянний із великими наземними енергетичними об’єктами.

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Документи, подані 24 червня, уточнюють концепцію орбітального дата-центру Orbital Datacenter System. Компанія вперше публічно заявила про цю розробку після виходу з режиму прихованого розвитку. На поточному етапі йдеться про формування інфраструктури для обчислень, орієнтованих на завдання штучного інтелекту та обробки великих обсягів даних.

Проєкт передбачає використання супутників потужністю близько 100 кіловатів, розміщених на низькій навколоземній орбіті на висотах від 500 до 850 кілометрів. Кожен апарат має бути оснащений сонячними панелями та радіаторами з розмахом близько 100 метрів. Суху масу одного супутника оцінюють у діапазоні 1,5–2,5 тонни.

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Для передавання даних між апаратами компанія планує використовувати оптичні міжсупутникові лінії зв’язку. Водночас передбачена інтеграція із зовнішніми супутниковими мережами, зокрема інфраструктурою типу Starlink. Це має забезпечити зв’язок орбітальних дата-центрів із наземними системами.

Стартап Orbital заснували близько п’яти місяців тому. Генеральний директор і засновник компанії Юїн Пун раніше займався проєктами у сфері мікромобільності. За його словами, подана заявка є першим регуляторним кроком на шляху до формування повноцінної архітектури системи. Демонстраційний супутник, зазначив він, буде значно спрощеною версією майбутніх обчислювальних модулів і матиме лише невелику частку цільової обчислювальної потужності.

Перший повнофункціональний апарат Orbital-1 компанія планує вивести на орбіту у 2028 році. Він має максимально наблизитися до цільових характеристик супутників класу 100 кВт. Розгортання всієї групи, за поточними оцінками, може зайняти більшу частину наступного десятиліття.

Розробники зазначають, що параметри системи можуть змінитися в міру переходу до фінального проєктування. Своєю чергою аналогічні концепції орбітальних обчислювальних центрів розвивають й інші компанії, зокрема Starcloud та ініціативи, пов’язані зі SpaceX.

Раніше Orbital, заснований у Лос-Анджелесі, залучив 5 млн доларів на розробку розподіленої обчислювальної мережі в космосі. Тоді компанія вже переглянула первинну концепцію — замість великих «монолітних» платформ розміром із футбольне поле обрала архітектуру з безлічі відносно невеликих супутників. Нинішня заявка до FCC є практичним втіленням саме цього підходу.