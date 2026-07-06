Sky купує медіапідрозділ ITV і створює британського стримінгового гіганта

Британська медіакомпанія Sky, що входить до складу Comcast, погодилася придбати підрозділ ITV Media & Entertainment. Сума угоди становить 1,6 млрд фунтів стерлінгів — близько 1,87 млрд євро, або 2,13 млрд доларів. Угода об’єднає ефірне телебачення, стримінг із рекламною моделлю та платне телебачення в єдину компанію, здатну конкурувати з глобальними платформами.

З цієї суми ITV отримає 1,2 млрд фунтів (1,4 млрд євро) готівкою. Крім того, до компанії перейде продюсерська студія Love Productions — вона теж входить до загальної вартості угоди. Студія відома за форматом The Great British Bake Off. Додатково ITV може отримати до 200 млн фунтів (233,8 млн євро) у вигляді виплат. Їх розмір прив’язаний до рекламних показників за 2027 фінансовий рік. Із загальної суми акціонерам ITV виплатять близько 1,2 млрд доларів.

- Реклама -

Угода охоплює наземні телеканали ITV1, ITV2, ITV3, ITV4, ITV Quiz та UTV, а також стримінговий сервіс ITVX. Виробничий підрозділ ITV Studios участі в угоді не бере — він залишиться незалежною компанією. ITV Studios продовжить виробляти контент як для об’єднаного бізнесу Sky-ITV, так і для інших мовників та стримінгових сервісів. Своєю чергою акції ITN, компанії з виробництва національних новин, поділять між колишніми власниками — за ITV залишаться 20%, ще 20% отримає Sky.

Попри зміну власника, глядачі й надалі зможуть безплатно дивитися канали ITV, а також користуватися стримінговим сервісом ITVX. Усі зобов’язання ITV як мовника суспільного інтересу збережуться повністю, включно з регіональними та національними новинами. Ці гарантії закріплені умовами ліцензій Channel 3, чинних до 2034 року, які Sky отримує в межах угоди.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Глядачі не втратять доступу й до улюблених програм і серіалів. Об’єднана компанія також обіцяє показувати більше спортивних трансляцій у безплатному доступі на сервісах ITV, ніж будь-коли раніше. Водночас покращуватимуться й самі технології стримінгу.

При цьому редакції ITV News і Sky News збережуть незалежність одна від одної й надалі існуватимуть як окремі журналістські голоси.

Окремо від угоди про придбання Sky домовилася укласти з ITV Studios п’ятирічний контракт на постачання контенту вартістю 2,1 млрд фунтів. Ця угода підтримає інвестиції в британське виробництво та збереже робочі місця у творчій індустрії країни. При цьому контент, отриманий за цим контрактом, не зараховуватиметься до квот незалежного виробництва ITV — це має зберегти можливості для незалежних продюсерів.

Голова ради директорів ITV Ендрю Косслетт заявив, що угода створить масштабного британського лідера з достатніми ресурсами для розвитку. Це, за його словами, дасть змогу ефективніше конкурувати з глобальними стримінговими платформами. Генеральна директорка Sky Дана Стронг назвала об’єднання «вирішальним моментом» в історії британського медіаринку. Вона також відзначила успішний перехід ITV у стримінг через платформу ITVX. Генеральна директорка ITV Керолайн Макколл додала, що угода принесе відчутну вигоду акціонерам. Водночас, за її словами, вона збереже все те, за що глядачі й рекламодавці цінують ITV.

Наразі аудиторія ITV щотижня становить близько 40 млн глядачів, а кількість щомісячних цифрових користувачів перевищує 16,5 млн. Разом зі Sky об’єднаний бізнес забезпечить близько 20% усього домашнього перегляду контенту у Великій Британії. За цим показником об’єднана компанія посяде друге місце після BBC, випередивши YouTube, і стане комерційним лідером британського стримінгу.

За даними Reuters, об’єднана структура контролюватиме понад 70% ринку телевізійної реклами Великої Британії. Угода стала можливою на тлі зростання конкуренції з боку Netflix, YouTube та інших глобальних стримінгових сервісів.

- Реклама -

Компанії очікують, що синергія дасть змогу економити близько 200 млн фунтів щороку. Цього рівня планують досягти до кінця третього року після завершення угоди. Основну частину економії має забезпечити оптимізація маркетингу, технологічних платформ та виробництва контенту для ринків за межами Великої Британії.

Об’єднана структура Sky-ITV після завершення угоди увійде до складу NBCUniversal — це станеться після відокремлення підрозділу від материнської Comcast. Угода підлягає стандартним умовам і потребує регуляторних погоджень, включно з тривалою антимонопольною перевіркою та оцінкою відповідності суспільним інтересам. Щоб зняти можливі занепокоєння регуляторів, Sky може відмовитися від частини контрактів, за якими продає рекламний час від імені сторонніх телеканалів.

Про можливе придбання медійних активів ITV компанією Sky стало відомо ще восени минулого року. Саме тоді сторони лише розпочинали переговори щодо цієї угоди.