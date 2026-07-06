Китай вивів на орбіту ще 13 супутників для мережі супутникового зв’язку «Цяньфань»

4 липня з космодрому Тайюань китайська ракета-носій «Чанчжен-6А» (Long March 6A) успішно вивела на орбіту ще 13 супутників угруповання «Цяньфань» (Qianfan / Spacesail) — місцевого аналога Starlink. Про це повідомляє Xinhua.

Усі апарати вийшли на розрахункову орбіту. Для родини ракет «Чанчжен» цей запуск став уже 655-м за всю історію їхньої експлуатації.

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Проєкт «Цяньфань» розробляє компанія Shanghai Yuanxin Satellite Technology. Його мета — створення глобальної мережі супутникового широкосмугового інтернету з низькою затримкою сигналу, високою швидкістю передавання даних і підтримкою перспективних стандартів зв’язку, зокрема 6G.

Розгортання угруповання відбуватиметься поетапно. Спочатку планується вивести 648 супутників — цього має вистачити для регіонального покриття. Далі їх кількість збільшать до 1296 апаратів, що вже дасть змогу створити глобальну мережу. У перспективі сузір’я хочуть розширити до понад 15 тисяч супутників. Такі апарати використовуватимуть не лише для доступу до інтернету, а й для інших супутникових сервісів.

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Долучена до місії ракета «Чанчжен-6А» належить до нового покоління китайських носіїв середньої вантажності. Вона поєднує рідиннопаливний перший ступінь із твердопаливними прискорювачами й здатна виводити на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 км до 6,5 тонни корисного навантаження.

Попередню партію супутників «Цяньфань» запустили 5 червня 2026 року — тоді на орбіту вирушили 12 апаратів. Після нинішнього запуску чисельність угруповання перевищила 190 супутників.