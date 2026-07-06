Китай вивів чергову партію супутників Qianfan, довівши їх кількість до 238

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Long March 8A
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

Увечері 5 липня з комерційного космодрому Венчан на острові Хайнань китайська ракета-носій «Чанчжен-8А» (Long March-8A) успішно вивела на розрахункову полярну орбіту нову групу супутників проєкту Qianfan («Цяньфань» або Spacesail). Це угруповання вважають китайським аналогом Starlink, зазначає China in Space.

Угруповання Qianfan — це масштабна система супутників зв’язку на низькій навколоземній орбіті. Апарати працюватимуть на висотах від 300 до 2000 км, формуючи мережу з глобальним покриттям. У перспективі система має налічувати десятки тисяч супутників.

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Кожен апарат Qianfan має пласку конструкцію з однією сонячною панеллю — так конструктори змогли розмістити якнайбільше супутників у обтічнику ракети. Вартість виробництва одного супутника становить менш як 10 млн юанів (близько 1,47 млн доларів США).

Long March 8A Y9 liftoff, July 5th 2026

Завдяки низькій висоті орбіти супутники забезпечують значно меншу затримку сигналу, ніж традиційні апарати зв’язку на геостаціонарній орбіті висотою близько 36 тисяч кілометрів. Розробники розраховують, що нова мережа дасть змогу забезпечити доступ до інтернету там, де розгортання наземної інфраструктури ускладнене або економічно невигідне, — у гірських районах, пустелях, на віддалених островах і в акваторіях світового океану.

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Китай розглядає супутниковий інтернет як один зі стратегічних напрямів розвитку космічної галузі та цифрової економіки. Розгортання Qianfan також має посилити позиції країни на світовому ринку космічних телекомунікацій. Нині там домінує Starlink — угруповання, яке налічує вже понад 10 тисяч робочих супутників.

Цей запуск став 656-ю місією родини ракет-носіїв «Чанчжен». Це найбільш масова серія китайських космічних носіїв, яка залишається основою стрімкого зростання космічної програми країни.

Лише день тому ракета «Чанчжен-6А» вивела на орбіту ще 13 супутників Qianfan, довівши чисельність угруповання до 190 апаратів. Із запуском нової партії їхня загальна кількість зросла до 238.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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