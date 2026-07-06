Китай розробляє електромагнітну катапульту для запуску ракет з вершин Тибету

У Китаї провели нову серію випробувань елементів електромагнітної катапульти для запуску ракет. Систему хочуть розмістити на гірських вершинах Тибету, де розріджене повітря зменшить опір ракеті під час старту, повідомляє South China Morning Post.

Ідея «електричного старту» ракети полягає у створенні початкового імпульсу за допомогою електромагнітної катапульти. Завдяки цьому можна заощадити на найдорожчому етапі польоту — відриві від землі, який зазвичай забезпечують хімічні двигуни. Такий підхід здатен суттєво знизити вартість запусків і збільшити їхню частоту. Для втілення задуму в місті Цзиян на східному краю Тибетського нагір’я заснували спеціалізований дослідницький інститут.

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Патент на систему електромагнітної катапульти для запуску ракет у Китаї отримали ще 2019 року. На його основі кілька інститутів ведуть розробки в цьому напрямку. Серед них — заснований 2023 року Цзиянський науково-дослідний інститут технологій комерційних космічних запусків (Ziyang Commercial Aerospace Launch Technology Research Institute). Установу створила технологічна академія HIWING Китайської корпорації аерокосмічної науки та промисловості (CASIC).

Ще 7 вересня 2023 року Третя академія CASIC випробувала високотемпературну надпровідну електродинамічну підвіску. На випробувальній лінії завдовжки 380 метрів тоді досягли швидкості 234 км/год. Цей результат назвали важливим кроком до системних випробувань комерційного електромагнітного запуску. Подібна технологія лежить в основі маглевів — потягів, що левітують на магнітній подушці. Її також застосовують у катапультах різного призначення — від авіаносців до перспективних космічних стартових систем.

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Нова серія випробувань у Цзияні дала змогу перевірити кілька прикладних рішень. Зокрема, роботу високотемпературного надпровідного магніту в усьому спектрі робочих режимів і точне керування надпровідним лінійним двигуном, включно з режимом гальмування. За даними Sichuan Daily, параметри під час випробувань залишалися стабільними, а система досягла розрахункових показників. Розробники також наголошують, що магніт може працювати окремо від холодильної системи. Ця особливість важлива для багаторазового використання пускової інфраструктури.

Технічні виклики на шляху до робочої системи залишаються величезними. Потрібні кілометри точно вирівняної стартової траси, можливо, в умовах низького вакууму. Знадобиться й потужна інфраструктура накопичення енергії, здатна видавати величезні потужності. До цього додаються передові системи наведення та керування, а також ракети, що витримують екстремальні прискорення під час запуску. Утім потенційний виграш вартий цих зусиль: на порядок нижча вартість запусків з лишком компенсує всі інвестиції.