У США вимикають останню мережу 2G

Американський оператор T-Mobile оголосив, що 3 серпня вимкне свою мережу 2G. T-Mobile був останнім, тож після цього у США не залишиться жодного комерційного оператора, який підтримує стандарт другого покоління.

Компанія зберігала застарілу мережу довше за конкурентів. Це давало власникам старих телефонів і низці корпоративних систем більше часу на перехід до сучасних стандартів зв’язку. Крім того, 2G слугувала резервним каналом для міжнародного роумінгу. Деякі іноземні абоненти, чиї пристрої не підтримували VoLTE, здійснювали голосові дзвінки саме через цю мережу.

- Реклама -

У T-Mobile заявили, що за останні 2,5 року оператор разом із закордонними партнерами підготував інфраструктуру. Завдяки цьому вимкнення 2G не вплине на якість голосового зв’язку та передавання даних, зокрема для користувачів у роумінгу.

Інші американські оператори вимкнули свої мережі 2G значно раніше — AT&T у 2017 році, Verizon у 2020-му. Крок T-Mobile стане фінальною крапкою в історії стандарту другого покоління у США.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

США не єдина країна, яка прощається з 2G. Раніше остання мережа другого покоління припинила роботу у Гонконзі. Її вивів з експлуатації China Mobile Hong Kong.