Motorola запустила сервіс Global Connect із підтримкою eSIM у понад 160 країнах

Компанія Motorola представила застосунок Global Connect, який дає змогу користуватися мобільним інтернетом через eSIM під час закордонних поїздок безпосередньо зі смартфона. Сервіс створили у партнерстві з компанією Gigs — це перше вбудоване рішення такого типу для Android-смартфонів Motorola.

Головна особливість Global Connect полягає в тому, що один eSIM-профіль продовжує працювати одразу в кількох країнах. Під час перетину кордону не потрібно купувати новий тариф чи заново встановлювати цифрову SIM-карту. Смартфон автоматично підключається до мереж місцевих операторів у підтримуваних регіонах.

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Спершу Motorola надає користувачам 1 ГБ мобільного інтернету безплатно — щоб кожен міг спробувати сервіс перед покупкою платного пакета. Цей пакет можна використати у понад 160 країнах світу. Коли безплатний трафік закінчиться, можна придбати один із платних пакетів:

1 ГБ на 30 днів — $3;

3 ГБ — $5;

5 ГБ — $6;

10 ГБ — $10;

20 ГБ — $14.

Роботу сервісу забезпечує компанія Gigs, яка співпрацює із сотнями операторів по всьому світу. Поки що Global Connect підтримує лише мобільний інтернет — голосові дзвінки та SMS недоступні. У Motorola пояснюють це тим, що під час подорожей більшість людей спілкуються через інтернет-месенджери, тому традиційний зв’язок поступово втрачає актуальність.

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Global Connect уже доступний у Google Play для користувачів у Бразилії, Мексиці, Аргентині, Перу та Чилі. До кінця 2026 року Motorola планує запустити сервіс і в низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Великій Британії. Сервіс сумісний з усіма смартфонами Motorola з підтримкою eSIM, включно з бюджетним Moto G Play 2026.