Антипіратські ініціативи Ла Ліги заблокували понад 500 тисяч легальних сайтів

Спроби іспанської футбольної Ла Ліги припинити нелегальні трансляції матчів обернулися блокуванням понад пів мільйона легальних доменів. Серед постраждалих опинилися сайти Amnesty International та Greenpeace. Про це повідомляє Open Observatory of Network Interference (OONI) — організація, яка відстежує випадки блокування інтернет-ресурсів.

Щоб зупинити піратські стріми, Ла Ліга змушує інтернет-провайдерів блокувати спільні IP-адреси у дні матчів. За пів року такий підхід зачепив 5,8% найвідвідуваніших сайтів світу — понад 550 тисяч доменів. Користувачі в Іспанії регулярно втрачали доступ до частини ресурсів саме тоді, коли грали клуби ліги.

- Реклама -

Під блокування потрапляли не лише піратські трансляції, а й сайти правозахисних організацій, екологічних фондів та бізнес-сервісів. Достатньо було заблокувати навіть кілька IP-адрес — від 4 до 20, — щоб від мережі відпало понад 400 тисяч доменів. Загалом за пів року спостережень дослідники нарахували 7441 заблоковану адресу в 36 провайдерів, серед яких Cloudflare, Amazon, Akamai, Meta та Microsoft.

Найбільше постраждав Cloudflare — на нього припало понад 501 тисячу уражених доменів, тобто більш ніж 90% від загального обсягу. Траплялося, що одна заблокована адреса у Squarespace робила недоступними майже 18 600 сайтів. Перебої тривали рівно стільки, скільки й самі матчі, тож зв’язок із блокуванням трансляцій простежується чітко.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серед постраждалих ресурсів OONI назвала Amnesty International, Greenpeace Argentina, Cool Earth та наукову організацію Berkeley Earth.

Аналіз виявив ще серйознішу проблему — спроби перехоплення трафіку. У мережі оператора Digi Mobil користувачам передавали фальшиві сертифікати безпеки. За даними OONI, інцидент зачепив 7334 IP-адреси та 10 759 доменів, багато з яких працюють через Amazon і Cloudflare.

Сама Ла Ліга відкидає звинувачення в масштабних перебоях. Там заявили, що методологія OONI лише підтверджує факт блокування сайтів під час матчів, але не доводить відповідальності ліги за ці відключення.

Водночас в Іспанії система блокувань уже викликала політичну реакцію. Група депутатів закликала уряд переглянути правову основу, яка дозволяє такі блокування. Ще у квітні Асоціація користувачів інтернету поскаржилася на Іспанію до Європейської комісії. Організація стверджує, що блокування легального контенту порушує право на свободу слова та доступ до інформації.

Для Європи подібні обмеження не нові, проте їхні масштаби постійно зростають через сучасну інфраструктуру інтернету, де багато сервісів працюють на спільних IP-адресах. OONI зазначає, що наведені цифри можуть навіть недооцінювати реальний масштаб проблеми.