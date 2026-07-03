Пасажири Emirates здійснили понад мільйон підключень до Starlink у польоті

За сім місяців від запуску супутникового Wi-Fi пасажири Emirates здійснили понад 1 млн підключень до Starlink під час польотів. Про цей результат авіакомпанія повідомила на своєму сайті, назвавши його важливою віхою в розвитку бортового зв’язку.

За цей час користувачі передали понад 1 петабайт даних. Оцінки якості зв’язку виявилися винятково високими, а чимало пасажирів навіть описують його як «кращий, ніж удома».

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Наразі щодня в небо підіймається понад 60 рейсів Emirates, оснащених високошвидкісним Wi-Fi від Starlink. Пасажири під’єднуються до нього, щоб дивитися відео, здійснювати відеодзвінки, гортати соціальні мережі, грати онлайн та підтримувати зв’язок із рідними протягом усього польоту.

Мільйонна позначка відображає швидке поширення сервісу нового покоління. Наразі його встановлено на 33 літаках Boeing 777 та трьох Airbus A380, причому монтаж триває, і щотижня до мережі приєднуються нові борти. Нагадаємо, перший свій A380 зі Starlink Emirates представила ще в травні цього року.

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Emirates планує суттєво нарощувати парк літаків зі Starlink. Якщо станом на 1 липня 2026 року таких бортів налічувалося 36, то в перспективі авіакомпанія має намір довести їх кількість до 232.

Emirates давно розвиває бортовий зв’язок і однією з перших серед комерційних перевізників запропонувала інтернет на борту A380. Перші системи забезпечували сумарну пропускну здатність менше ніж 1 Мбіт/с. Відтоді компанія пройшла шлях від кілобітів до гігабітів.

Сьогодні оснащені Starlink літаки A380 задають новий орієнтир. Їхня сумарна пропускна здатність перевищує 2 Гбіт/с. Завдяки цьому пасажири всіх класів отримують безплатний і безперебійний інтернет із можливістю відеодзвінків та стримінгу на висоті близько 12 км.

Розгортання Starlink на A380 має свою інженерну специфіку. Це найбільший у світі пасажирський літак, тож його обладнали трьома антенами Starlink. Вони розраховані на дворівневе компонування та велику місткість салону, а така конфігурація забезпечує ширше покриття й стабільну роботу в усіх класах обслуговування.

Серед майбутніх удосконалень — інтеграція прямих телетрансляцій у бортову розважальну систему Emirates під назвою ice. Наразі пасажири можуть дивитися такий контент лише на власних пристроях.

Щоб пришвидшити оснащення флоту, Emirates розпочала встановлення обладнання Starlink на власних потужностях Emirates Engineering у Дубаї. Компанія прагне забезпечити безплатний надшвидкий Wi-Fi якнайбільшій кількості пасажирів у стислі терміни.

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Впровадження Starlink є частиною ширшої програми оновлення. Водночас Emirates реалізує одну з найамбітніших в галузі програм переобладнання салонів. Наразі повну модернізацію пройшли 128 літаків. Серед оновлень — поява класу Premium Economy, оновлені продукти Business і First Class, покращений економклас та розважальні системи з понад 6500 каналами контенту.