Майже 200 тисяч абонентів Vodafone протестували 5G у Харкові

За п’ять місяців відкритого тестування мережі 5G у Харкові до неї долучилися майже 200 тисяч унікальних абонентів Vodafone. За цей час користувачі завантажили понад 193 ТБ даних, а пікова швидкість сягала 1,9 Гбіт/с. Про це повідомила пресслужба оператора.

Обсяг у 193 ТБ приблизно дорівнює 28 тисячам годин відео у форматі 4K. Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Харкові 14 лютого 2025 року. Місто стало третім населеним пунктом України, де оператор запустив таке тестування, — після Львова та Бородянки.

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Наразі покриття 5G у Харкові охоплює центр міста, зокрема площу Свободи та прилеглі вулиці. Скористатися мережею можна також біля кількох знакових локацій, серед яких:

Харківський ботанічний сад (пам’ятник Т. Шевченку);

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка;

Харківська філармонія;

Харківський дельфінарій;

будівля Держпрому.

Спробувати новий рівень швидкості мобільного інтернету можуть усі абоненти Vodafone із SIM-картами та смартфонами, що підтримують 5G. Завдяки значно меншій затримці користувачі отримують якісно інший досвід. Серед переваг — перегляд відео у форматі 4K ULTRA HD без підвантажень, стабільні відеодзвінки та стріми високої якості, а також комфортний доступ до онлайн-сервісів та ігор, що потребують швидкого й надійного з’єднання.

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Тестувати мережу можна без під’єднання додаткових послуг. Трафік у 5G тарифікується як трафік LTE/4G за чинними тарифами абонента. Якщо телефон і SIM-картка підтримують 5G, а в налаштуваннях смартфона обрано відповідний тип мережі, пристрій автоматично підхопить 5G у зоні тестового покриття.

Перевірити готовність SIM-картки нескладно. Якщо вона працює у 4G, то підтримуватиме й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрана або набрати команду *222#. У відповідь надійде повідомлення про готовність картки до роботи в сучасних поколіннях зв’язку.

Перевірити смартфон теж просто. Якщо в налаштуваннях мережі є опція «тип мережі 5G», а операційну систему оновлено виробником під підтримку 5G на відповідних частотах, пристрій автоматично під’єднається до мережі у Харкові.