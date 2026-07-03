Ланет Business згортає послугу колокейшн після пошкодження київського датацентру російським ударом

Компанія Ланет Business оголосила про закриття послуги колокейшн. Причиною стали масштабні пошкодження одного з датацентрів під час російського масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня.

У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення після оцінки наслідків удару. Колокейшн передбачає розміщення серверного обладнання клієнтів у датацентрі провайдера. Той забезпечує його електроживлення, охолодження, під’єднання до мережі та фізичну охорону.

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Відключення обладнання заплановане на 5 липня 2026 року. До цього часу Ланет Business обіцяє докласти максимум зусиль, щоб датацентр працював.

Після відключення клієнти зможуть забрати своє обладнання за попереднім узгодженням. Менеджери компанії зв’яжуться з кожним клієнтом і пояснять порядок завершення послуг та вилучення серверів. З цих питань також можна звернутися до технічного спеціаліста за електронною адресою dc@lanet.ua.

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Ланет Business не уточнила, скільки клієнтів користувалися послугою колокейшн. Компанія також не повідомила, чи планує відновити її в іншому датацентрі.