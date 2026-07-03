«Київстар» утричі розширив тестову зону 5G у Харкові

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5G у Харкові від Київстар

«Київстар» утричі збільшив тестову зону мобільного зв’язку п’ятого покоління у Харкові. Відтепер покриття охоплює майже весь центр прифронтового міста. Перші базові станції нового стандарту оператор запустив тут ще в лютому 2026 року. Відтоді зв’язком 5G у Харкові скористалися вже понад 121 тисяча абонентів.

Розширення стало можливим завдяки будівництву нових базових станцій. Оператор зосередив нове покриття в центральній частині міста — саме там концентрація абонентів найвища. Тестування триває в умовах повномасштабної війни та вкотре демонструє здатність компанії розвивати нові технології зв’язку попри виклики.

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Щоб користуватися 5G, абоненту потрібні три речі. По-перше, смартфон із підтримкою технології та встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення. По-друге, SIM-картка стандарту USIM — той самий тип, що й для 4G. По-третє, перебування в зоні покриття. Плата за послугу нараховується за умовами чинного тарифного плану абонента.

Харків не єдине місто, де «Київстар» тестує новий стандарт. Окрім нього, пілотні зони 5G вже розгорнуті у Львові та Бородянці. Крім того, компанія готується запустити тестові майданчики у Києві та Одесі. Отримані результати оператор використає для подальшого розвитку мережі 5G в Україні після завершення війни.

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5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури. Водночас основною технологією мобільного зв’язку в Україні залишається 4G. «Київстар» продовжує розширювати та модернізувати LTE-мережу, підвищуючи її місткість та швидкість передавання даних. Наразі швидкісний 4G доступний для понад 96% населення України, а пікова швидкість у мережі сягає 1 Гбіт/с.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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