Cloudflare оголосила війну ШІ-ботам — тепер їх блокуватимуть за замовчуванням

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ШІ-боти
Фото: Vulcan Post

Компанія Cloudflare оголосила про намір автоматично блокувати вебботів універсального призначення. Ідеться про ботів, що водночас індексують сайти для пошукових систем, працюють як ШІ-агенти й збирають дані для навчання моделей штучного інтелекту. Досі кожен клієнт визначав таку політику самостійно, тепер же налаштування за замовчуванням стануть оборонними.

За словами гендиректора Cloudflare Метью Прінса, більшість трафіку в інтернеті вже походить не від людей. Тому компанія має діяти рішучіше заради стійкої екосистеми. Він пояснив, що нові інструменти й партнерства Cloudflare дають власникам сайтів більше видимості та комерційних можливостей. Водночас вони приносять користь тим ШІ-компаніям, чиї боти працюють зі зрозумілими й прозорими намірами. Прінс висловив сподівання, що зміни за замовчуванням спонукають операторів універсальних ботів розділити функції пошуку, агентів і навчання.

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Донедавна показники вебтрафіку відображали, як люди переглядають рекламу або оплачують передплату. Проте популярність ШІ-моделей, здатних відвідувати сайти від імені користувачів заради свіжої інформації, зламала цю систему. Відтак Cloudflare намагається відновити баланс, справедливий і для розробників ШІ, і для власників сайтів.

Нові правила запрацюють з 15 вересня. Від цієї дати всі нові клієнти й усі нові сайти наявних клієнтів за замовчуванням дозволятимуть пошук. Проте навчання й роботу агентів на сторінках із рекламою вони блокуватимуть. Пошукові роботи універсального призначення, які не залишають власникам сайтів вибору щодо використання ресурсу для ШІ, за замовчуванням блокуватимуться на рекламних сторінках. Користувачі з безплатними обліковими записами теж перейдуть на ці налаштування, якщо не відмовляться від них до 15 вересня.

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Окрім блокування, Cloudflare запускає функцію «Оплата за використання» (Pay Per Use). Завдяки їй власники сайтів отримуватимуть виплати щоразу, коли їхні матеріали з’являтимуться у відповідях ШІ-чатботів. Наразі компанія уклала партнерські угоди з Ceramic.AI та You.com і, вочевидь, розраховує залучити до ініціативи інших розробників.

Механізм блокування універсальних ботів опосередковано спрямований і проти Google. У Cloudflare зауважили, що найбільша пошукова система має доступ до вдвічі більшого обсягу інформації, ніж провідні розробники ШІ. Причина проста — Google ускладнює клієнтам змогу залишатися доступними для пошуку без того, щоб їхній контент використовували для ШІ. Основний робот компанії, Googlebot, індексує сайти для пошуковика й водночас збирає дані для навчання Gemini. Він також живить такі функції, як «Режим ШІ» та «Огляди від ШІ» у видачі.

Існує також окремий робот Google-Extended, який формує лише результати традиційного пошуку. Однак якщо власник сайту хоче бути присутнім у ШІ-пошуку, але не бажає віддавати матеріали для навчання ШІ Google, такої можливості він не має. Саме тому нова політика Cloudflare стала спробою змусити Google та інші компанії, що використовують універсальних ботів, змінити тактику.

Раніше разом із розробниками Google Chrome, Microsoft Edge та Mozilla Firefox компанія почала створювати технологію приватних токенів контролю доступу (Private Access Control Tokens, PACT). Вона має допомогти адміністраторам сайтів відрізняти запити людей і добросовісних ботів від трафіку, який генерують боти недобросовісних розробників.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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