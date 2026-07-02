Соціальна мережа X виділила 1 млн доларів, щоб заохотити авторів контенту частіше проводити прямі трансляції. Функція стримінгу на платформі існує вже давно, однак популярності серед користувачів так і не здобула. Змінити ситуацію в компанії вирішили за допомогою нового розділу Live Studio, який об’єднав інструменти для проведення ефірів, пише Engadget.

Про наміри компанії розповів один із її топменеджерів, опублікувавши серію дописів. За його словами, X винагороджуватиме авторів контенту саме за прямі трансляції. Водночас конкретні умови виплат він не розкрив — ні їхній розмір, ні механізм нарахування. Деталі нової програми підтримки авторів у X оприлюднять пізніше.

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При цьому інструментами Live Studio можна користуватися вже зараз. Автор може заздалегідь опублікувати прев’ю майбутнього стріму, щоб підписники дізналися про нього наперед. Так, за потреби ефір можна запланувати на конкретний час, а також обмежити коло глядачів, наприклад, лише верифікованими акаунтами або підписниками. Крім цього, Live Studio показує коментарі глядачів у реальному часі. Тут же відображається й статистика трансляції, зокрема кількість глядачів, типи їхніх пристроїв і країни перегляду.

Today we're announcing Live Studio, a brand new livestreaming command center on X



X is where everything is happening now. So we're launching the best tools for pro streamers to go live, connect with their followers & manage their streams



Check it out on 𝕏.com in Creator Studio pic.twitter.com/B06MLScFj9 — Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026

Проводити прямі трансляції на X можуть лише користувачі з преміум-підпискою вартістю $3 щомісяця. Наскільки платформа встигла оновити власну інфраструктуру для стримінгу, не уточнюється. Раніше саме з цим у X неодноразово виникали труднощі під час масштабних прямих ефірів користувачів.

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Боротьбу за увагу аудиторії до прямих трансляцій веде не лише X. Так, Instagram також розширює можливості свого телевізійного застосунку, додаючи серіали та прямі ефіри, щоб конкурувати зі стримінговими сервісами.