Соцмережа X виділила 1 млн доларів на розвиток прямих трансляцій на платформі

Новини
X Live Studio

Соціальна мережа X виділила 1 млн доларів, щоб заохотити авторів контенту частіше проводити прямі трансляції. Функція стримінгу на платформі існує вже давно, однак популярності серед користувачів так і не здобула. Змінити ситуацію в компанії вирішили за допомогою нового розділу Live Studio, який об’єднав інструменти для проведення ефірів, пише Engadget.

Про наміри компанії розповів один із її топменеджерів, опублікувавши серію дописів. За його словами, X винагороджуватиме авторів контенту саме за прямі трансляції. Водночас конкретні умови виплат він не розкрив — ні їхній розмір, ні механізм нарахування. Деталі нової програми підтримки авторів у X оприлюднять пізніше.

- Реклама -

При цьому інструментами Live Studio можна користуватися вже зараз. Автор може заздалегідь опублікувати прев’ю майбутнього стріму, щоб підписники дізналися про нього наперед. Так, за потреби ефір можна запланувати на конкретний час, а також обмежити коло глядачів, наприклад, лише верифікованими акаунтами або підписниками. Крім цього, Live Studio показує коментарі глядачів у реальному часі. Тут же відображається й статистика трансляції, зокрема кількість глядачів, типи їхніх пристроїв і країни перегляду.

Проводити прямі трансляції на X можуть лише користувачі з преміум-підпискою вартістю $3 щомісяця. Наскільки платформа встигла оновити власну інфраструктуру для стримінгу, не уточнюється. Раніше саме з цим у X неодноразово виникали труднощі під час масштабних прямих ефірів користувачів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Боротьбу за увагу аудиторії до прямих трансляцій веде не лише X. Так, Instagram також розширює можливості свого телевізійного застосунку, додаючи серіали та прямі ефіри, щоб конкурувати зі стримінговими сервісами.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix за допомогою ШІ відтворив голос покійного виконавця ролі Віллі Вонки

Голос Джина Вайлдера, який зіграв Віллі Вонку в 1971 році, відтворили за допомогою ШІ. Це зробили Netflix і компанія ElevenLabs за згодою спадкоємців актора.
Новини

Оператор супутникового телебачення Dish DBS оголосив про банкрутство

Dish DBS, оператор супутникового ТБ у складі EchoStar, подав на банкрутство за Розділом 11. Причина — борг $2 млрд і затримка угоди з AT&T на $20 млрд.
Новини

Amazon планує випускати власні чіпи для телевізорів, планшетів та інших гаджетів

Amazon робить ставку на власні чіпи для пристроїв та хмари заради кращої роботи ШІ. Компанія готує нові прототипи гаджетів на кілька років уперед.
Новини

Samsung передасть 35 тисяч телевізорів людям із порушеннями зору та слуху

Samsung сьомий рік поспіль постачає телевізори людям із порушеннями зору та слуху в Південній Кореї. Малозабезпечені отримають техніку безплатно.
Новини

Google значно ускладнила процедуру розблокування смартфонів на Android 17

Google в Android 17 скоротила ліміт спроб введення PIN-коду з 1800 до 20 за п'ять років. Оновлення лімітів має ускладнити процес зламування пристроїв.