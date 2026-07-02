Samsung передасть 35 тисяч телевізорів людям із порушеннями зору та слуху

Новини
Samsung забезпечує телевізорами людей із порушеннями зору та слуху
Фото: Samsung

Samsung уже сьомий рік поспіль стала постачальником техніки у межах південнокорейської державної програми. Ця програма забезпечує телевізорами людей із порушеннями зору та слуху. З кінця липня до кінця року компанія поетапно передасть користувачам 35 тисяч одиниць 43-дюймового смарт-телевізора Full HD моделі KU43F6310FFXKR.

Програму забезпечення телевізорами людей із порушеннями зору та слуху реалізує Комісія з питань медіа та комунікацій Кореї (КМК). Вона прагне скоротити інформаційний розрив для людей з інвалідністю. Список отримувачів із-поміж охочих за пріоритетністю формує підпорядкований КМК фонд Viewer Media Foundation. Малозабезпечені учасники програми отримають телевізор безплатно, тоді як решта — за часткову оплату в розмірі 100 тисяч вон.

- Реклама -

Модель, яку розповсюджують цього року, залишається незмінною порівняно з минулими роками, однак Samsung послідовно розширює в ній функції доступності. Так, компанія відзначає, що цьогорічне постачання так само включає низку спеціалізованих можливостей, які полегшують перегляд контенту різним категоріям користувачів. Зокрема, телевізор підтримує чорно-білий режим — він допомагає глядачам із порушеннями кольорового зору чіткіше розрізняти зображення. Водночас режим SeeColors дає змогу окремо налаштовувати рівні червоного, зеленого та синього кольорів, що поліпшує розпізнавання об’єктів на екрані.

Крім того, у телевізорі використовується функція автоматичного пошуку позиції для сурдоперекладу на основі штучного інтелекту (ШІ). Вона зміщує положення субтитрів так, щоб глядачі могли одночасно стежити за мовою жестів і текстом. Ця сама функція вміє наближати окремі ділянки екрана поза зображенням перекладача, що додатково допомагає людям зі зниженим зором.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для людей із порушеннями зору телевізор також пропонує голосову навігацію по меню та висококонтрастний режим екрана. Додатково передбачені регулювання швидкості, висоти й статі голосу озвучення, а також налаштування гучності фонових звуків. Своєю чергою для людей із порушеннями слуху передбачені окреме відображення субтитрів і регульовані розмір та положення субтитрів. Телевізор також підтримує кілька варіантів аудіовиходу.

«Samsung Electronics вважає своїм обов’язком створювати середовище, у якому кожен може без обмежень користуватися телевізійним контентом, і продовжує розвивати технології доступності», — заявив Очіо, віцепрезидент напряму Samsung Electronics Korea.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Оператор супутникового телебачення Dish DBS оголосив про банкрутство

Dish DBS, оператор супутникового ТБ у складі EchoStar, подав на банкрутство за Розділом 11. Причина — борг $2 млрд і затримка угоди з AT&T на $20 млрд.
Новини

Соцмережа X виділила 1 млн доларів на розвиток прямих трансляцій на платформі

X запустила Live Studio та обіцяє винагороджувати авторів за прямі трансляції. Умови виплат авторам контенту компанія оприлюднить пізніше.
Новини

Amazon планує випускати власні чіпи для телевізорів, планшетів та інших гаджетів

Amazon робить ставку на власні чіпи для пристроїв та хмари заради кращої роботи ШІ. Компанія готує нові прототипи гаджетів на кілька років уперед.
Новини

Google значно ускладнила процедуру розблокування смартфонів на Android 17

Google в Android 17 скоротила ліміт спроб введення PIN-коду з 1800 до 20 за п'ять років. Оновлення лімітів має ускладнити процес зламування пристроїв.
Новини

Маск спростував інформацію про розробку SpaceX власного ШІ-смартфона

WSJ повідомило, що SpaceX показувала інвесторам прототип ШІ-смартфона, тонший за iPhone, з чипами Snapdragon. Маск назвав це «абсолютною брехнею».