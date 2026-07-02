Samsung передасть 35 тисяч телевізорів людям із порушеннями зору та слуху

Samsung уже сьомий рік поспіль стала постачальником техніки у межах південнокорейської державної програми. Ця програма забезпечує телевізорами людей із порушеннями зору та слуху. З кінця липня до кінця року компанія поетапно передасть користувачам 35 тисяч одиниць 43-дюймового смарт-телевізора Full HD моделі KU43F6310FFXKR.

Програму забезпечення телевізорами людей із порушеннями зору та слуху реалізує Комісія з питань медіа та комунікацій Кореї (КМК). Вона прагне скоротити інформаційний розрив для людей з інвалідністю. Список отримувачів із-поміж охочих за пріоритетністю формує підпорядкований КМК фонд Viewer Media Foundation. Малозабезпечені учасники програми отримають телевізор безплатно, тоді як решта — за часткову оплату в розмірі 100 тисяч вон.

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Модель, яку розповсюджують цього року, залишається незмінною порівняно з минулими роками, однак Samsung послідовно розширює в ній функції доступності. Так, компанія відзначає, що цьогорічне постачання так само включає низку спеціалізованих можливостей, які полегшують перегляд контенту різним категоріям користувачів. Зокрема, телевізор підтримує чорно-білий режим — він допомагає глядачам із порушеннями кольорового зору чіткіше розрізняти зображення. Водночас режим SeeColors дає змогу окремо налаштовувати рівні червоного, зеленого та синього кольорів, що поліпшує розпізнавання об’єктів на екрані.

Крім того, у телевізорі використовується функція автоматичного пошуку позиції для сурдоперекладу на основі штучного інтелекту (ШІ). Вона зміщує положення субтитрів так, щоб глядачі могли одночасно стежити за мовою жестів і текстом. Ця сама функція вміє наближати окремі ділянки екрана поза зображенням перекладача, що додатково допомагає людям зі зниженим зором.

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Для людей із порушеннями зору телевізор також пропонує голосову навігацію по меню та висококонтрастний режим екрана. Додатково передбачені регулювання швидкості, висоти й статі голосу озвучення, а також налаштування гучності фонових звуків. Своєю чергою для людей із порушеннями слуху передбачені окреме відображення субтитрів і регульовані розмір та положення субтитрів. Телевізор також підтримує кілька варіантів аудіовиходу.

«Samsung Electronics вважає своїм обов’язком створювати середовище, у якому кожен може без обмежень користуватися телевізійним контентом, і продовжує розвивати технології доступності», — заявив Очіо, віцепрезидент напряму Samsung Electronics Korea.