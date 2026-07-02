Netflix за допомогою ШІ відтворив голос покійного виконавця ролі Віллі Вонки

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Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки
Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки

Американська стримінгова компанія Netflix використала штучний інтелект (ШІ), щоб відтворити голос покійного актора Джина Вайлдера. Його оцифрований голос звучатиме в новому реаліті-шоу «Wonka’s The Golden Ticket». Про це пише Euronews.

Джин Вайлдер зіграв головну роль у фільмі «Віллі Вонка та шоколадна фабрика» (1971) режисера Мела Стюарта. Стрічку зняли за мотивами книги Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Актора не стало 2016 року — йому було 83 роки. Однак у новому шоу глядачі знову почують його голос, цього разу згенерований штучним інтелектом.

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Прем’єра шоу запланована на 23 вересня. Це приблизно через 55 років після виходу оригінальної екранізації з Джином Вайлдером у головній ролі. Формат проєкту суттєво відрізняється від першоджерела. Йдеться не про художній фільм, а про реаліті-змагання на дев’ять епізодів. У ньому 12 володарів золотих квитків разом із партнерами на власний вибір проходитимуть випробування на території фабрики Вонки. Переможець отримає головний приз.

Голос Вайлдера для шоу відтворили за згодою його спадкоємців. Як повідомляє Deadline, Netflix для цього співпрацював із компанією ElevenLabs, що спеціалізується на аудіо-ШІ. Серед інвесторів компанії — актор Меттью Макконагі. Дружина Джина Вайлдера, Карен Вайлдер, підтримала рішення. Вона зазначила, що рада можливості познайомити нове покоління глядачів із теплом та уявою, які її чоловік вніс у цей образ.

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Водночас підтримка спадкоємців не вберегла проєкт від критики в соцмережах. Користувачі розкритикували рішення відтворити голос покійного актора за допомогою технології, назвавши його недоречним і позбавленим емоційної глибини оригіналу. Так історія з відтворенням голосу Джина Вайлдера стала черговим приводом для дискусії. Йдеться про використання ШІ для повернення до життя голосів і образів померлих знаменитостей у розважальній індустрії.

Подібний резонанс раніше викликало й відтворення образу актора Вела Кілмера в незалежній кінострічці «As Deep as the Grave». Її творці також вдалися до технологій ШІ, щоб повернути на екран актора, який пішов із життя 2025 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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