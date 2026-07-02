Маск спростував інформацію про розробку SpaceX власного ШІ-смартфона

1 липня генеральний директор SpaceX Ілон Маск заперечив публікацію The Wall Street Journal про те, що компанія нібито продемонструвала інвесторам прототип пристрою зі штучним інтелектом (ШІ) напередодні свого IPO. У соціальній мережі X підприємець назвав цю інформацію «абсолютною брехнею», не навівши додаткових деталей, повідомляє Reuters.

За даними The Wall Street Journal, йшлося про компактний пристрій, схожий на смартфон і тонший за iPhone. Джерела видання стверджували, що гаджет мав працювати на власній операційній системі SpaceX, а також поєднувати технології штучного інтелекту xAI із процесорами Qualcomm Snapdragon. Утім, за словами тих-таки джерел, проєкт перебував на ранній стадії розробки, тож остаточний дизайн і перспективи комерційного запуску залишалися невизначеними.

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Заперечення Маска пролунало на тлі того, що SpaceX дедалі активніше закріплюється на ринку інфраструктури для ШІ. Зокрема, компанія нещодавно уклала багатомільярдну угоду з Reflection AI, а також підписала контракт з Anthropic. Водночас SpaceX продовжує вкладати кошти в розвиток великої мовної моделі Grok від xAI та в супутниковий інтернет Starlink, тож чутки про ШІ-гаджет виглядають логічним продовженням цієї стратегії.

Показово, що подібні припущення виникли не вперше. Ще на початку 2026 року Reuters повідомляло, що SpaceX розглядає можливість створення мобільного пристрою, інтегрованого із супутниковою мережею Starlink. Сам Маск тоді не виключав появи такого гаджета, хоча наголошував, що той принципово відрізнятиметься від сучасних смартфонів.

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До того ж SpaceX має у розпорядженні виробничі потужності дочірньої Tesla, які теоретично дають змогу налагодити масовий випуск електронних пристроїв. Компанія також володіє доступом до чипів, необхідних для роботи таких пристроїв. Це лише підсилює спекуляції довкола можливого виходу Маска на ринок споживчої електроніки.