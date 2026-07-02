Google значно ускладнила процедуру розблокування смартфонів на Android 17

На конференції The Android Show: I/O Edition компанія Google повідомила, що посилить захист екрана блокування в Android 17, щоб ускладнити зловмисникам підбір PIN-коду або пароля. Про те, як працюватиме нова схема, розповів співробітник компанії Мішаал Рахман.

Головна зміна стосується кількості дозволених спроб вгадати код розблокування. У попередній версії операційної системи (ОС) — Android 16 — ліміти були доволі м’якими. Користувач міг ввести до 10 варіантів PIN-коду за першу хвилину, 20 — за шість хвилин і 50 — за 25 хвилин. За добу дозволялося до 110 спроб, а загалом — аж до 1800 за п’ять років. Такий запас давав зловмисникам простір для маневру, адже більшість людей обирають поширені комбінації, а не випадкові.

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У Android 17 ситуація змінилася кардинально. Кількість спроб за першу хвилину скоротилася до шести, за шість хвилин — до семи, за 25 хвилин — до восьми. За добу тепер дозволено лише 12 спроб. Гранична межа за весь час знизилася з 1800 до 20 спроб, після чого пристрій блокується назавжди. Нова схема обмежень з’явилася ще в проміжному оновленні Android 16 QPR2, а повноцінно запрацювала вже в Android 17.

У Google пояснили логіку цього рішення. Старі ліміти залишали зловмисникам занадто багато часу на підбір коду, особливо якщо їм відома особиста інформація жертви, наприклад, рік чи дата народження. Саме такі дані люди найчастіше використовують у своїх PIN-кодах, тому звуження вікна спроб суттєво ускладнює атаку.

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Водночас компанія подбала і про легального власника пристрою, який просто забув власний код. Якщо ввести один і той самий неправильний PIN-код кілька разів поспіль, повторні спроби не враховуються в загальному ліміті. Система розпізнає їх як помилку, а не як атаку, і показує відповідне пояснення. Крім того, у Google зробили повідомлення про блокування зрозумілішими. Замість формулювання на кшталт «повторіть спробу через 1800 секунд» користувач тепер побачить просту фразу «через 30 хвилин».

Ще одне нововведення — ярлик для відновлення облікового запису з іншого пристрою, який тепер відображається безпосередньо на екрані блокування Android 17. Відтак навіть у разі повного блокування пристрою власник матиме зручний спосіб повернути доступ до свого облікового запису.

Нагадаємо, Google випустила Android 17 у червні 2026 року. Першими стабільну версію операційної системи отримали смартфони серії Pixel, а самому релізу передували чотири бета-версії.