Оператор супутникового телебачення Dish DBS оголосив про банкрутство

Оператор супутникового телебачення Dish DBS, дочірня компанія EchoStar, подав заяву про банкрутство за Розділом 11 Кодексу про банкрутство США. Ця процедура передбачає не ліквідацію, а реорганізацію бізнесу під наглядом суду, під час якої компанія отримує тимчасовий захист від вимог кредиторів.

Як повідомляє Deadline, клопотання компанія подала до федерального суду у справах про банкрутство в Х’юстоні, штат Техас. Причиною стали борги, що накопичилися, та численні судові суперечки. Разом із клопотанням Dish DBS оприлюднила заздалегідь підготовлений план реструктуризації, який підтримали власники 88% облігацій компанії.

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Вирішальну ж роль у самому рішенні про банкрутство відіграла затримка продажу спектра компанії AT&T на суму $20 млрд. За словами EchoStar, до цього призвели «непередбачені обставини». Саме через них Dish DBS не змогла вчасно погасити пріоритетні забезпечені облігації на суму $2 млрд із річною ставкою 7,75%. Йдеться про боргові зобов’язання з першочерговим правом на погашення, термін сплати яких настав 1 липня. Водночас в EchoStar запевнили, що погасять більшу частину боргу одразу після завершення угоди.

Проблеми з боргом, утім, мають глибше коріння. Нинішня об’єднана структура EchoStar виникла у 2024 році внаслідок злиття з Dish Network, і відтоді компанія бореться із загальним боргом у $25 млрд. Саме тому Чарлі Ерген, співзасновник EchoStar і Dish, нещодавно повернувся на посаду голови ради директорів і генерального директора (CEO), щоб провести компанію через кризу. Ще до злиття він публічно допускав імовірність банкрутства.

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Ще задовго до нинішніх проблем Ерген почав переорієнтовувати бізнес із супутникового платного телебачення на бездротовий зв’язок. Причина проста — Dish втрачає абонентів через те, що глядачі відмовляються від кабельного й супутникового ТБ на користь стримінгу. Наразі у Dish залишилося 5 млн передплатників, а у стримінгового сервісу Sling TV — ще 2 млн. Натомість ринок радіочастотного спектра відкрив нові можливості спочатку через злиття Sprint і T-Mobile, а згодом і через вихід Starlink Ілона Маска на ринок бездротового зв’язку. Утім, цей напрям несе й суттєві ризики, адже спектр суворо регулюється через питання національної безпеки.

На тлі цих ризиків в EchoStar, зокрема, наголосили, що бренди, клієнти, підрозділи та співробітники компанії не постраждають від процедури банкрутства. Компанія розраховує завершити реструктуризацію в третьому кварталі 2026 року. Після цього, за прогнозом керівництва, EchoStar стане фінансово стійкішою та зможе ефективніше користуватися майбутніми можливостями на ринку.

«EchoStar понад 45 років працює в авангарді телекомунікаційної галузі, і ці кроки закладуть основу для ще міцнішого майбутнього», — підсумував Ерген. Він додав, що компанія продовжує працювати як завжди й надавати клієнтам звичну якість послуг. Ерген також подякував команді, клієнтам і партнерам за підтримку під час кризи.

Нагадаємо, що саме продаж радіочастотного спектра став для EchoStar головним джерелом коштів на погашення боргів. Так, раніше цього року Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вже схвалила паралельну угоду компанії зі SpaceX та AT&T на загальну суму $43 млрд. Регулятор тоді зобов’язав EchoStar зарезервувати $2,4 млрд на ескроу-рахунку для розрахунків із підрядниками.