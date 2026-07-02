Amazon планує випускати власні чіпи для телевізорів, планшетів та інших гаджетів

Не всі спроби Amazon вийти на ринок електронних пристроїв були успішними — фірмовий смартфон компанії, наприклад, так і не прижився. Утім, маючи у своєму розпорядженні потужну хмарну інфраструктуру, компанія тепер зосереджується на розвитку функцій штучного інтелекту (ШІ). Найкраще їхню роботу забезпечують саме чіпи власної розробки. Про це в інтерв’ю CNBC розповів директор Amazon з апаратного забезпечення та послуг Панос Панай.

За словами Паная, Amazon випускає кремнієві компоненти для всього асортименту власних пристроїв. Зокрема, фірмові чіпи компанії вже працюють у моделях Echo Show 8, Echo Show 11 та Fire TV. Ще в жовтні минулого року Amazon представила чіпи AZ3 та AZ3 Pro, які розробили для обробки моделей ШІ безпосередньо на пристрої, а не в хмарі. Дедалі більше виробників електроніки схиляються до думки, що локальна обробка даних пришвидшує роботу ШІ-функцій. Вона також забезпечує вищий рівень конфіденційності.

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Панай також зазначив, що власні чіпи як у кінцевих пристроях, так і в хмарній інфраструктурі дають змогу ефективніше інтегрувати програмне забезпечення. На його думку, ця концепція актуальна і для домашніх пристроїв, передусім з огляду на кібербезпеку. Водночас Amazon повністю не відмовляється від готових спеціалізованих чіпів і продовжує використовувати, зокрема, компоненти Qualcomm.

Цього року Amazon запустила в США вдосконалений голосовий асистент Alexa+. Він здатний розуміти складніші запити, а також запам’ятовувати контекст розмови й звички користувача. Компанія прагне об’єднати всі свої пристрої в єдину екосистему управління. Панай вважає, що надалі пристрої Amazon дедалі більше відходитимуть від додатків і екранів, натомість покладаючись на розмовну взаємодію та контекст.

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При цьому в Amazon не беруться прогнозувати, які саме типи ШІ-пристроїв виявляться найперспективнішими. Тому в корпоративній лабораторії компанії розробляють прототипи найрізноманітніших формфакторів. Частина з них поєднуватиме портативність із підтримкою ШІ, а план розвитку цього напрямку вже розписано на кілька років уперед. Мобільні пристрої з підтримкою ШІ дадуть змогу користувачам зберігати потрібний контекст як удома, так і поза його межами. За словами Паная, першого продукту Amazon із такими можливостями чекати доведеться недовго.