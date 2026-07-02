Amazon Leo розгорнула достатньо супутників для запуску сервісу

Супутникове угруповання Amazon Leo налічує вже 396 апаратів на орбіті — цього достатньо, щоб розпочати обслуговування перших абонентів. Про це заявила компанія Amazon після чергового запуску ракети Atlas V. Місію виконала компанія United Launch Alliance (ULA), яка вивела на орбіту ще 29 супутників.

2 липня відбулася вже 14-та поспіль місія компанії із запуску супутникового угруповання. Так, віцепрезидент з управління бізнесом та продуктами Amazon Leo Кріс Вебер підтвердив достатність цієї кількості. За його словами, апаратів вистачає для стабільної роботи сервісу на початковому етапі.

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Водночас у дописі в соцмережі X Вебер зазначив — попереду ще чимало роботи. Зокрема, йдеться про підняття всіх нових супутників на призначену робочу висоту. За його словами, майбутні місії лише розширюватимуть покриття та потужності мережі.

https://twitter.com/Weber44Chris/status/2072575499461963938

Липневий запуск виявився особливим ще з однієї причини. Він став останньою місією, у якій Amazon Leo використала ракету Atlas V. Надалі ULA переходитиме на важку ракету Vulcan. Вона здатна доставляти на орбіту понад 40 супутників за один політ, що дозволить пришвидшити темпи розгортання угруповання.

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«Atlas V відіграв вирішальну роль на ранньому етапі розгортання Amazon Leo, запустивши 224 супутники зі стовідсотковою успішністю у всіх восьми місіях. Ми раді розвивати цей фундамент разом з ULA під час переходу до Vulcan», — заявила директорка із систем запуску Amazon Leo Мелісса Вуерл.

Отже, компанія підійшла впритул до заявленої раніше мети — запустити комерційний сервіс в середині поточного року. Утім, розраховувати на бездоганну роботу мережі з першого дня не варто. SpaceX, для прикладу, почала надавати послуги супутникового зв’язку Starlink у 2020 році, маючи на орбіті майже 900 апаратів. Перші клієнти в США та Канаді тоді скаржилися на часті перебої та високу чутливість сигналу до перешкод. Швидкість з’єднання становила від 50 до 150 Мбіт/с при затримці від 20 до 40 мс. Лише до 2022 року покриття та якість зв’язку помітно покращилися.

Схожий сценарій, найімовірніше, чекає й на перших користувачів Amazon Leo. У міру розширення угруповання пропускна здатність зростатиме, а зона покриття розширюватиметься. Наразі SpaceX експлуатує понад 10 000 супутників Starlink. Компанія забезпечує зв’язок на суші, у морі та в повітрі у понад 160 країнах світу. Середня швидкість вхідного каналу становить близько 200 Мбіт/с, висхідного — від 10 до 40 Мбіт/с. Затримка тримається на рівні приблизно 25 мс.

Amazon знадобиться ще кілька років, перш ніж вона зможе досягти порівнянних показників. Загальний план компанії передбачає розгортання 3232 супутників Amazon Leo. Проєкт відстає від початкового графіка, зокрема через труднощі компанії Джеффа Безоса Blue Origin з розробкою багаторазової ракети-носія New Glenn.

Фото: Amazon