В Україні вимагають санкцій проти студії, що створила «Машу та Ведмедя»

В Україні активізували вимогу запровадити санкції проти російської студії «Анімаккорд» — виробника мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Як повідомляє LB.ua, приводом стала нова угода Netflix, який придбав два свіжі сезони анімації та продовжив права на попередні сезони й спінофи.

За умовами угоди права Netflix охоплять понад 100 країн, зокрема США й Канаду. У Європі мультсеріал з’явиться у Франції, Португалії, країнах Північної Європи та регіону Бенілюкс. В Азії його покажуть в Індії, Японії, Кореї й Малайзії, а також на Близькому Сході та в Латинській Америці.

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко розповів LB.ua про попередній аналіз мультфільму. Перше таке дослідження його структура провела восени 2025 року. Тоді експерти дійшли висновку, що анімацію використовують як інструмент російської м’якої сили та гібридного впливу.

За оцінкою ЦПД РНБО, серіал просуває кілька наративів. Зокрема, він формує позитивний образ Росії через великого й добродушного Ведмедя, а сусідні народи висміює через інфантильний та деструктивний образ Маші. Крім того, анімація нормалізує радянське минуле й мілітарну символіку в дитячому середовищі.

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Днями відомство оновило аналітику, дослідивши нові серії, і направило рекомендацію запровадити санкції. За словами Коваленка, обмеження дадуть юридичні підстави звертатися до YouTube щодо блокування контенту в Україні. Крім того, вони відкриють змогу вести розмову з Netflix юридичною мовою.

Питанням нині опікується радник Президента України із санкцій Владислав Власюк. Коваленко зазначив, що виявлені факти підводять під юридичну базу, проте через завантаженість робота просувається повільніше, ніж очікує суспільство. Він наголосив, що все має бути виписано бездоганно, адже росіяни вміло використовують юридичне поле.

Варто зазначити, що україномовний канал «Маша та Ведмідь» на YouTube має понад 18 млн підписників.

Санкції проти «Анімаккорду» ще восени 2025 року підтримало й Міністерство культури. Тоді ж Національна поліція підтвердила зв’язки мультфільму з Росією та закликала запровадити обмеження. З відповідним запитом до відомства звернувся голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За словами Юрчишина, після висновку Мінкульту депутати очікували пропозицій щодо санкційного списку. Внести їх на розгляд РНБО мали Кабінет міністрів, Офіс Президента чи Верховна Рада. Проте, за його оцінкою, забракло політичної волі — через небажання робити непопулярний крок або страх критики. Адже мультфільм досі тримається в топах української аудиторії на YouTube.

Після новини про угоду з Netflix Юрчишин повідомив про нове звернення. Він надіслав його до Верховної Ради, Кабінету міністрів, РНБО, Нацполу та Офісу Президента. У документі йдеться про санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до створення й поширення російського продукту.

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За процедурою ініціювати санкції можуть Кабмін, Нацбанк, СБУ, Офіс Генпрокурора або Антимонопольний комітет. Рішення про внесення компанії до офіційного санкційного списку ухвалює Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). Чинності воно набуває лише після затвердження указом Президента.