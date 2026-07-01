Sony припинить випуск ігор на дисках з січня 2028 року

Компанія Sony Interactive Entertainment оголосила про завершення виробництва фізичних копій нових ігор для консолей PlayStation. Компанія зупинить друк дисків із січня 2028 року. Після цього всі нові релізи розповсюджуватимуться виключно в цифровому форматі — через PlayStation Store та роздрібних партнерів.

У Sony пояснили це рішення зміною споживчих звичок і загальним переходом ігрової індустрії до цифрової дистрибуції. Так, за даними компанії, більшість гравців уже надають перевагу цифровим версіям, тоді як попит на фізичні носії продовжує падати.

- Реклама -

Водночас нововведення торкнуться лише проєктів, що вийдуть після зазначеної дати. Ігри, які вже випущені або заплановані до виходу на дисках до січня 2028 року, залишаться доступними у звичному фізичному форматі.

У Sony зазначили, що відмова від друку нових копій дозволить компанії зосередити ресурси на розвитку цифрової екосистеми. Йдеться також про пошук нових способів доставлення контенту гравцям. При цьому купівля цифрових версій ігор і надалі залишатиметься можливою. Гравці зможуть робити це як безпосередньо в PlayStation Store, так і через роздрібних продавців, що пропонують цифрові ключі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Крім того, у компанії підкреслили намір і надалі розвивати ігрові сервіси. Це має дати змогу гравцям отримувати доступ до нових релізів у найзручніший для себе спосіб. Sony подякувала користувачам за підтримку та заявила про відданість подальшому розвитку екосистеми PlayStation.

Утім, перехід Sony на цифровий формат не завжди означає стабільний доступ до контенту. Так, раніше компанія вже попереджала, що з 1 вересня 2026 року видалить із бібліотек користувачів понад 550 фільмів і серіалів через завершення ліцензійної угоди зі Studio Canal.