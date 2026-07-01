ШІ повірив, що «2 + 2 ≠ 4», після чого видав паролі користувача

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Фото: Getty Images

Повністю довіряти штучному інтелекту (ШІ) поки що зарано. Його не просто можна обдурити — подеколи схема обману виявляється до смішного простою. Це продемонструвала компанія LayerX, що спеціалізується на кібербезпеці та розробила атаку під назвою BioShocking.

Назва атаки відсилає до відеогри BioShock, головний герой якої зазнав маніпуляцій і сприйняв за реальність те, чого насправді не існувало. В основі атаки — шкідлива вебсторінка, текст якої переконує ШІ зіграти в гру. Спершу агентові повідомляють, що «2 + 2» не дорівнює чотирьом, а неправильні у житті відповіді в грі стають правильними. Щойно ШІ-агент усвідомлює, що опинився поза звичною реальністю, його захисні механізми, вочевидь, перестають працювати.

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Саме в цей момент агент отримує наступне «ігрове завдання» — знайти й скопіювати «прихований код» з іншої сторінки. Насправді ж цей код є конфіденційними даними користувача. Ідеться про збережені паролі, файли сесійних cookie та закриті токени. Усі агенти, залучені до тестування, слухняно скопіювали інформацію та надіслали її умовному зловмиснику.

Схема спрацювала одразу в кількох продуктах. Серед них — браузери OpenAI Atlas, Perplexity Comet, Fellou, Genspark Browser, Sigma Browser, а також розширення Anthropic Claude для Chrome.

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Про результати тестування фахівці LayerX повідомили всіх розробників у період з жовтня 2025 року до січня 2026 року. Проте відреагували на це далеко не всі. Лише OpenAI усунула проблему в Atlas. Anthropic намагалася зробити те саме у розширенні Claude, однак, за оцінкою дослідників, випущений патч не спрацював. Perplexity закрила звернення без виправлень, а Fellou, Genspark і Sigma не відповіли взагалі.

Уразливість ШІ-браузерів проявляється саме тоді, коли галузь стрімко нарощує присутність штучного інтелекту в пристроях. За прогнозом Counterpoint Research, частка смартфонів із функціями генеративного ШІ вже цього року сягне 45% світових постачань, а наступного — зросте до понад половини ринку.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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