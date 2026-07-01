Що дивитися в кіно: найочікуваніші прем’єри липня 2026

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Фільми у кінотеатрі
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Липень 2026 року обіцяє насичену кіноафішу — від великих голлівудських блокбастерів до європейських трилерів і ретроспективи класика авторського кіно. Серед головних подій місяця — довгоочікувана «Одіссея» Крістофера Нолана, лайв-екшн «Ваяна» від Disney та повернення на екрани жовтих посіпак. Розповідаємо про стрічки, які варто подивитися в кінотеатрах у липні.

«Посіпаки і Монстряки»

Режисер: П’єр Коффін
У кіно: 1 липня (допрем’єрні покази — 26 червня)

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Посіпаки і Монстряки. Фінальний трейлер

Режисер П’єр Коффін повертає на екрани жовтих помічників лиходія Ґру зі світу «Нікчемного Я». Цього разу до них приєднуються нові персонажі — монстряки. За описом стрічки, це зухвала й абсурдна, а водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками й втратили все. Випустивши монстрів на волю, вони зрештою змушені об’єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили.

«Небезпечний курорт»

Режисерка: Марія Сьодаль
У кіно: 2 липня

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Небезпечний курорт [український трейлер]

Норвезький трилер режисерки Марії Сьодаль переносить глядача на курорт мрії, куди родина нарешті вирушає на довгоочікуваний відпочинок. Спокій триває недовго. Знайомство з чоловіком, який потребує допомоги, впливає на всіх членів родини значно сильніше, ніж вони очікували. Відтак незнайомець починає вимагати дедалі більше, а безпека родини опиняється під реальною загрозою.

«Зловісні мерці у вогні»

Режисер: Себастьєн Ванічек
У кіно: 9 липня

Зловісні мерці у вогні. Офіційний трейлер

Над шостою частиною культової франшизи працював французький режисер Себастьєн Ванічек, який виступив і співсценаристом стрічки. У центрі сюжету — жінка, яка після смерті чоловіка приїжджає до віддаленого родинного будинку його рідних. Спроба віднайти спокій обертається хаосом, коли кожен член родини поступово перетворюється на дейдайта — одержиму демоном людину. Головні ролі виконали Люсіан Б’юкенен (відома за серіалом «Нічний агент»), Сухайла Якуб («Дюна: Частина друга») та Гантер Дуен (серіал «Венздей»).

«Ваяна»

Режисер: Томас Кайл
У кіно: 9 липня

Ваяна - офіційний трейлер (український)

У Голлівуді продовжують перетворювати успішні анімаційні хіти на лайв-екшн-адаптації, і цього разу черга дійшла до однойменного мультфільму Disney 2016 року. У центрі історії — дівчина Ваяна, яка відгукується на поклик Океану й уперше вирушає за межі рідного острова Мотонуї. Вона прагне повернути процвітання своєму народові, а супутником у небезпечній подорожі стає напівбог Мауї. До ролі Мауї, якого раніше озвучував у мультфільмі, повернувся Двейн «Скеля» Джонсон, а головну роль виконала юна австралійська акторка Кетрін Лаґая.

«Вбивство на 3-му поверсі»

Режисер: Ремі Безансон
У кіно: 9 липня

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Комедія "ВБИВСТВО НА 3-МУ ПОВЕРСІ" Офіційний трейлер. У кінотеатрах з 9 липня 2026

Захоплена фанатка фільмів Гічкока Колетт підозрює, що новий сусід убив власну дружину. Її чоловік Франсуа, відомий автор трилерів, зовсім не в захваті від таких припущень. Попри це подружжя розпочинає власне розслідування, аби з’ясувати, чи справді в їхньому будинку сталося вбивство.

«Літо Соррентіно»: ретроспектива

Дата: 9–12 липня в обраних кінотеатрах

Літо Соррентіно [український трейлер]

У межах ретроспективи глядачам покажуть три знакові роботи італійського режисера й лауреата премії «Оскар» Паоло Соррентіно — «Велика краса», «Юність» та «Благодать». Покази відбудуться в обраних кінотеатрах кількох міст. Зокрема, у Києві стрічки демонструватимуть у «Жовтні», «Лірі» та Multiplex Respublika Park, у Дніпрі — у Центрі сучасної культури (DCCC), а у Львові — у Multiplex Spartak. Одеса прийме покази у Multiplex Gagarinn Plaza та «Зеленому театрі», Хмельницький — у Woodmall Cinema, а Чернівці — у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука та кіноконцертній залі «Чернівці».

«Одіссея»

Режисер: Крістофер Нолан
У кіно: 16 липня

Одіссея. Новий трейлер

Історичний епічний блокбастер від оскароносного Крістофера Нолана — одна з найочікуваніших прем’єр року. Стрічка заснована на давньогрецькій поемі Гомера «Одіссея». За сюжетом після Троянської війни Одіссей вирушає в небезпечну подорож додому, на Ітаку, а дорогою зустрічає циклопа Поліфема, сирен і чарівницю Цирцею. Фільм знімали в різних куточках світу з використанням нової плівкової технології IMAX.

Ще до виходу стрічка зіткнулася з критикою. Зокрема, обурення викликали фільмування у Західній Сахарі, яка нині перебуває під владою Марокко, а окремо обговорювали й історичну точність майбутнього фільму. Як завжди, Нолан зібрав зірковий акторський склад — у стрічці зіграли Метт Деймон, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Том Голланд, Зендея, Шарліз Терон і Люпіта Ніонго.

«Людина-павук: Абсолютно новий день»

Режисер: Дестін Деніел Креттон
У кіно: 29 липня

Людина-павук: Абсолютно новий день. Новий трейлер

«Одіссея» — не єдина липнева стрічка, у якій разом знялося новоспечене подружжя Том Голланд і Зендея. Наприкінці місяця на екрани виходить продовження історії про Пітера Паркера. За сюжетом ніхто у світі більше не пам’ятає, хто ховається за костюмом Людини-павука, зокрема ні найближчий друг, ні кохана. Водночас тіло Пітера змінюється, тож йому доводиться пристосовуватися до дедалі нових викликів.

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Афанасій Веретенніков
Афанасій Веретенніков
Захоплююся телерадіомовленням, телекомунікаціями та інноваціями. Пишу про складні технології простою мовою, щоб зробити їх зрозумілими для кожного читача.
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