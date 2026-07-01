Південна Корея звинуватила Google у зловживанні на ринку Android-додатків

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Google Play на Android
Фото: PCMag

Південнокорейський антимонопольний регулятор дійшов висновку, що Google зловживала домінуванням на ринку додатків для Android і перешкоджала конкуренції. Американська компанія отримає штраф, а також пропозицію вжити коригувальних заходів, повідомляє Reuters.

Розслідування провело Бюро з нагляду за ринком при Корейській комісії з чесної торгівлі (KFTC). За версією регулятора, зловживання позначилося на виручці Google, яка сягнула 14,16 трлн вон ($9,1 млрд). У центрі розслідування опинилася програма Google Games/Google Velocity, відома всередині компанії під назвою Project Hug. Вона діяла з липня 2019 року по березень 2026 року й пропонувала розробникам фінансову підтримку за використання сервісів Google, зокрема Cloud, Ads і YouTube. Натомість ігри в магазині Google мали пропонувати щонайменше настільки ж вигідні умови, як і на конкурентних майданчиках.

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Угоди будувалися так, що разом зі зростанням доходу в Google Play збільшувалася й фінансова підтримка розробників. Відтак виникали сильні стимули віддавати перевагу саме майданчику Google. Водночас програма помітно послаблювала мотивацію поширювати ігри через конкурентні магазини, зокрема південнокорейський OneStore. Через це угоди з Google фактично набували ексклюзивного характеру.

Сама компанія відкидає закиди. У Google заявили, що конкурують з іншими магазинами додатків на чесних умовах і дають розробникам та споживачам у Кореї відчутні переваги. Там додали, що сумлінно співпрацювали під час розслідування KFTC і надалі доводитимуть комісарам відсутність порушень закону.

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Якщо регулятор підтвердить факт зловживання, він може накласти штраф — до 6% від згаданого виторгу в $9,1 млрд. Google матиме вісім тижнів, щоб надати письмову відповідь на звіт про розслідування та вивчити докази. Своєю чергою KFTC пообіцяла зібрати комісію в повному складі, ухвалити остаточне рішення в найкоротші терміни й дотриматися права компанії на належну правову процедуру.

Нагадаємо, нещодавно Google випустила Android 17, і першими стабільну версію системи отримали смартфони серії Pixel. Реліз збігся з червневим оновленням Pixel Feature Drop і продовжив нову стратегію компанії, яка передбачає раніший вихід великих версій Android.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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