На Філіппінах запрацював супутниковий мобільний зв’язок від Starlink

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Starlink
Фото: Samuel Boivin / NurPhoto / Getty Images

Компанія Starlink спільно з філіппінським оператором Globe Telecom запустили сервіс мобільного супутникового зв’язку на території Філіппін. Архіпелаг налічує понад 7100 островів, тож новий сервіс охоплює навіть віддалені райони, куди досі не дотягувалася традиційна мережа мобільного зв’язку.

Нова система дає змогу завантажувати додатки та обмінюватися повідомленнями безпосередньо через супутникову мережу Starlink. Наземні вежі зв’язку для цього не потрібні, тож користувачі отримують покриття навіть там, де класичні оператори не працюють.

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На Філіппінах під’єднатися до Starlink Mobile наразі можна лише на сумісних пристроях під управлінням Android та HarmonyOS. Для абонентів передбачені різні тарифні плани — конкретні ціни компанія поки не розкрила. В інших країнах, де вже працює Starlink Mobile, сервіс підтримує всі операційні системи, включно з iOS, тож на Філіппінах цей сервіс поки доступний з такими обмеженнями.

Такий запуск особливо актуальний саме для Філіппін, адже архіпелаг ділиться на три великі групи островів — Лусон, Вісайські острови та Мінданао. З понад 7100 островів населеними є близько 2000, а більш ніж 5000 досі не мають офіційної назви. Відтак супутниковий зв’язок здатний закрити критичну прогалину в покритті там, де прокладання наземної інфраструктури економічно невиправдане.

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Подібний підхід Starlink застосував і в Монголії, де оператор GMobile оголосив про плани запуску Starlink Mobile для звичайних смартфонів. Сервіс так само розрахований на регіони, де наземні мережі відсутні.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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