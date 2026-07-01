lifecell запустив послугу домашнього інтернету «Інет» 

Оператор lifecell запустив нову послугу домашнього інтернету «Інет», під’єднатися до якої може будь-який користувач незалежно від свого мобільного оператора. Тарифи ввійшли до «lifecell ВДОМА» — окремого напряму домашніх сервісів. Наразі він об’єднує домашній інтернет, конвергентні тарифи «Лайфсет 3 в 1» та телебачення lifecell TV.

Запуск «Інету» став наступним кроком у розвитку lifecell як постачальника комплексних телекомунікаційних послуг. Відтак користувачі можуть під’єднувати домашній інтернет без прив’язки до мобільного номера чи тарифу.

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Тарифні плани «Інет» пропонують швидкість до 1 Гбіт/с та безлімітний трафік для роботи, навчання та цифрових сервісів. Послуга працює на базі технологій GPON, Ethernet і DOCSIS відповідно до наявного покриття. Залежно від технічної можливості за конкретною адресою користувач отримує оптимальну технологію під’єднання. Там, де доступна GPON, абоненти користуються енергонезалежним оптичним інтернетом, який за умови резервного живлення обладнання працює навіть під час тривалих відключень електроенергії.

При під’єднанні абонент безплатно отримує стандартний комплект обладнання — ONT для GPON або модем для DOCSIS залежно від технології доступу.

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Лінійка «Інет» охоплює, зокрема, пакети «Е», «Док», «Джі», «Гіг», «Гіг Про» та «Дабл». Акційна вартість стартує від 100 грн за 4 тижні. Вона залежить від швидкості, технології доступу та наявності за адресою попередніх під’єднань домашнього інтернету від групи компаній DVL.

Нові абоненти отримують акційні умови стартового періоду з подальшим переходом на стандартні тарифи. До тарифів входять один або два безплатні візити майстра на рік для налаштування обладнання — залежно від тарифного плану. Мешканці багатоквартирних будинків під’єднуються без додаткової плати.

Керувати послугою можуть абоненти всіх операторів через веб-кабінет, а незабаром відповідну можливість реалізують і в застосунку My lifecell. В особистому кабінеті користувач керує всіма під’єднаними адресами за одним номером телефону, незалежно від мобільного оператора. Там само можна перевірити доступні за адресою технології, обрати тариф і самостійно запланувати дату та час візиту техніка, не телефонуючи до кол-центру. Увесь процес оформлення та керування доступний онлайн у будь-який зручний час.

Замовити послугу можна також у магазині lifecell або через кол-центр оператора. Для заявки достатньо перевірити адресу під’єднання, вказати контактний номер і обрати зручний час візиту майстра.

Абоненти, які під’єднають пакет «Інет» або будь-який тариф лінійки «Лайфсет» із 1 липня по 30 вересня 2026 року, отримають акцію «Захищені ціни». За її умовами оператор гарантує незмінну вартість до кінця 2027 року.